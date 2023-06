Ma faute : la bande originale du film qui vous fera tomber amoureux

in

Première vidéo

Ce sont les chansons officielles de Culpa Mía, le film à succès sur Prime Video



© Prime VidéoLa musique elle-même raconte l’histoire du film.

fraichement publié Ma faute et c’est déjà l’un des succès les plus récents en Première vidéomais au-delà de l’histoire du drame et de la romance, une partie essentielle de cette production est la musiquedonc, nous vous parlons de la bande originale du film.

Enregistrer, avec Nicole Wallace, gabriel guevara et Martha Hazas suivant Noah, qui doit quitter la ville, son petit ami et ses amis pour emménager dans le manoir du nouveau mari de sa mère.

Dans sa nouvelle maison, Noah va rencontrer Nick, qui est son nouveau demi-frère et, bien qu’ils se clashent au début, ils se sentent attirés et vont vivre une relation interdite.où le caractère rebelle de chacun va bouleverser leurs mondes.

+ Quelles sont les chansons de Culpa Mia ?

la bande son de Ma faute est composé de 19 des chansons, qui nous emmènent du romantisme à l’aventure, à l’illusion et même à la danse avec des artistes comme Lusillon, rosalia et jusqu’à bizarre.

Où trouver la liste de lecture Ma faute? Le film provient de Prime Video, vous pouvez donc trouver les chansons sur Amazon Musiquemais vous pouvez également trouver la liste avec la plupart des chansons dans d’autres applications, telles que Spotify.

Maintenant que je peux : Eva Ru Je veux y aller : Lusillon La combi Versace : Rosalía et Tokischa Effet étrange : mal aimé et violet corbeau Secouez-le : Gotopo et Don Elektron Chibi : Esty et Nick Leon Ptazeta : Séance musicale BZRP, Vol 45 K : Cigarettes après le sexe Essence : Papa Yankee Notre chanson : BrunOG Taureau : Aiko le groupe Je pense à toi : Ganges & Natalia Lacunza J’attendrai : Jack dans l’eau Tournage : Marc Segui, Rauw Alejandro & Pol Granch 2050 : Samantha Sanchez Sale Diabla : Lapili Joyride : Jake Whiskin Jusqu’à ce que l’éternité s’effondre : Ashe et FINEEAS Voie de la mémoire : Haley Joelle

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?