Twitch : changer de nom, est-ce encore possible ?

Qui ne le sait pas : Vous créez un compte, les années passent et à un certain moment le nom d’utilisateur ne convient plus. Surtout sur la plateforme Twittersur lequel régulièrement le Les noms sont lus avec le message de chat devenir, cela pourrait peut-être problème sera.

Mais ne vous inquiétez pas, dans une certaine mesure, c’est absolument possible de changer son nom d’utilisateur ou adaptez-vous et nous vous montrerons comment faire ici !

Comment puis-je changer le nom sur Twitch ?

Il existe deux options lors du changement de nom : Seul le Modifier le nom d’affichage – Puisque vous ne rentrez que Grand et minuscule du nom d’utilisateur tel que vous souhaitez qu’il apparaisse sur Twitch.

Changez facilement le nom dans l’application

Et puis il y a la possibilité de Changer complètement le nom d’utilisateur. Pour les deux vous allez au appartement Après vous être connecté, procédez comme suit :

Ouvrez le menu via la photo de profil en haut à gauche

Appuyez ensuite sur « Paramètres du compte »

Dans le menu des paramètres, la première option doit être « Compte » avec les sous-éléments « Profil » et « Abonnements ». Cela vous mènera aux paramètres du compte

Ensuite, vous appuyez sur « Modifier le profil » et vous pouvez modifier la photo de profil ainsi que le nom d’utilisateur ou personnaliser l’affichage du nom.

Comment changer le nom de la version de bureau

Le nom d’utilisateur Twitch sur le ordinateur personnel changer n’est guère plus compliqué que dans l’application. Voici ce que vous devez garder à l’esprit une fois que vous vous êtes inscrit :

Cliquez sur la photo de profil en haut à droite de la photo pour ouvrir le menu

Ouvrez ensuite le « Tableau de bord du créateur » – Il y a beaucoup plus de paramètres et d’informations ici que dans l’application, à la fois pour le profil et pour le streaming

Cliquez sur l’onglet « Paramètres » puis sur « Chaîne »

Vous devriez maintenant être sur cette page et pouvoir facilement changer ou personnaliser le nom d’utilisateur :

Fais attention! Changer de nom doit être bien pensé, car Twitch ne vous permet que tous les 60 jours un tel changement à. Le nom sera échangé immédiatement et est alors pour tout le monde amis et suiveurs visibles sur Twitch.

L’ancien nom d’utilisateur devient après six mois rajouté au pool de noms d’utilisateur disponibles. C’est-à-dire le nom de cette époque réservé reste au cas où vous changeriez d’avis.

Les seuls limites car le changement de nom est, entre autres, qu’un adresse e-mail vérifiée est requis – S’il n’a pas encore été confirmé, vous serez invité à le faire. De plus, le nouveau nom doit bien sûr libre être, après tout, vous ne pouvez pas simplement enlever le nom de quelqu’un d’autre.

Il est également possible que le nouveau nom soit toujours dans la réservation de six mois ou (comme Twitch l’appelle) processus de recyclage localisé et le message « Excusez-moi A moins d’avoir une machine à remonter le temps…“ apparaît. Même alors, malheureusement, vous devez penser à un nom différent.

Pour en savoir plus sur le changement de nom et le recyclage des noms, consultez les politiques de Twitch.

Et tant que nous parlons de directives – Twitch a récemment accepté cela Jets de bain à remous: