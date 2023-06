La fin de « Hounds » expliquée : Gun-woo et Woo-jin peuvent-ils battre Myeong-gil ?

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Basé sur le webtoon « Sanyanggaedeul » de Jeong Chan, « chiens (« Bloodhounds » en anglais) est un Série Netflix sud-coréenne raconte l’histoire de deux jeunes boxeurs qui s’associent à un usurier bienveillant pour détruire un usurier impitoyable qui escroque les plus vulnérables pendant la crise de la pandémie de coronavirus.

Après un match de boxe passionnant, Kim Gun-woo se lie d’amitié avec Hong Woo-jin. Pendant ce temps, Kim Myeong-gil, le PDG de Smile Capital, décide de faire passer son empire de l’arnaque au niveau supérieur. En plus de tromper la mère de Gun-woo et plusieurs propriétaires de magasins locaux, il fait de même avec d’autres usuriers.

Quelque chose que Hyun-joo, le protégé de M. Choi, qui est une légende dans le monde des prêts privés et qui se consacre maintenant à donner de l’argent sans intérêt aux personnes malades, enquête. Pour éviter que la jeune femme ne soit en danger, M. Choi se tourne vers ses hommes de confiance pour obtenir un garde du corps.

Kim Gun-woo tente de protéger sa mère dans la série sud-coréenne « Hounds » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « HOUNDS » ?

Le protagoniste de « chiensIl arrive juste à temps pour empêcher les hommes de Kim Myeong-gil de maltraiter sa mère et détruisant sa cafétéria. Bien qu’il soit capable de se débarrasser du groupe de sécurité, il ne parvient pas à dépasser In-beom. Devant sa résistance, l’usurier lui propose un emploi, mais le jeune boxeur refuse. Pour se venger, le délinquant se coupe le visage.

En apprenant la situation difficile de son ami, Hong Woo-jin essaie de l’aider à obtenir l’argent et ainsi ils atteignent Choi Tae-ho, qui lui donne l’argent pour rembourser la dette de sa mère et l’engage comme sécurité de Hyun-joo. Ensemble, ils commencent à enquêter sur le réseau d’escroqueries.

Après que Hong Min-beom l’ait humilié lors d’une réunion, Myeong-gil cherche un moyen de se venger. Il trouve un sale secret et le fait chanter, comme il le fait avec d’autres personnes. Toutes les vidéos que vous utilisez pour contrôler les partenaires et les ennemis sont sur un disque dur bien gardé.

Suite à une erreur des rookies, l’équipe est prise pour cible par Myeong-gil et M. Choi est contraint d’intervenir, puisque c’est un employé de son ancienne entreprise, qui l’a braqué après la fermeture des opérations et qui a marqué le pas. son visage tout en luttant pour défendre son héritage.

Malgré le déplacement de la librairie et de l’argent, l’enlèvement de Jang-do et d’autres tentatives de l’équipe principale de « chiens» pour détruire Kim Myeong-gil, l’usurier parvient à révéler l’emplacement de M. Choi en menaçant Lee Du-yeong, puis assassine M. Choi et Hwang Yang-jung, et vole tout l’argent du grand-père de Hyun-joo.

Kim Gun-woo et Hong Woo-jin face à In-beom dans la série sud-coréenne « Hounds » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « HOUNDS » ?

Gun-woo et Woo-jin parviennent-ils à battre Myeong-gil ?

Après la tragédie, Gun-woo et Woo-jin décident de revenir pour se venger, alors ils font équipe avec l’héritier du groupe Iil, M. Min-beom Hong, et son cousin, Gang-yong. La nouvelle équipe tente d’accéder au disque dur de l’usurier, mais le plan échoue en raison de sa destruction et de l’intervention d’un initié de la police.

Malgré l’enlèvement de Myeong-gil, le directeur Oh, Gun-woo et Woo-jin parviennent à le sauver.. Pendant ce temps, la police arrête les associés du PDG de Smile Capital, forçant l’usurier à fuir la Corée du Sud. Plus tôt, il avait révélé à In-beom qu’il avait des alliés au Vietnam.

Cependant, les protagonistes de « Hounds » n’ont aucun moyen de le savoir, alors ils se tournent vers Jang-do, qui se cache derrière une grosse somme d’argent et donne le nom du navire sur lequel Myeong-gil prévoit de s’échapper.

À la fin de la série coréenne Netflix, Gun-woo et Woo-jin affrontent Myeong-gil et In-beom. Après une dure bataille, ils parviennent à le vaincres, en plus, ils gardent ses lingots d’or et son téléphone portable afin qu’il ne puisse pas divulguer la vidéo de Min-beom, qui contacte plus tard Interpol pour s’occuper du criminel.

Gun-woo propose d’utiliser les lingots pour créer une fondation d’aide sociale pour fournir une assistance médicale aux personnes dans le besoin. Min-beom est d’accord, mais insiste pour donner aux boxeurs deux lingots d’or.