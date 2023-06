Seagate est sur le point de dépasser Toshiba sur la droite : il promet que ses disques HAMR de 32 To arriveront cette année

Nous assistons de première main à une nouvelle évolution dans l’industrie du stockage numérique. Les principaux fabricants de disques durs mécaniques visent à briser la barrière des 30 To dans les prochaines années. Cet objectif, cependant, s’accompagne de nombreux défis qui doivent être surmontés avant que ces produits puissent être disponibles dans le commerce.

Maintenant, du moins sur le papier, certaines entreprises semblent être plus avancées que d’autres. À ce stade, nous trouvons deux références du marché : Toshiba et Seagate. Le premier vise à lancer son premier disque dur de 30+To en 2024 (vers la fin de son exercice 2023) tandis que le second pense que cela sera faisable dès cette année.

Nouvelle carrière, nouvelle technologie

Les dernières nouvelles de Seagate nous viennent d’une conférence technologique de Bank of America à laquelle a participé son directeur financier, Gianluca Romano. Dans le discours, transcrit par Seeking Alpha, l’exécutif a révélé que la première unité de l’entreprise de plus de 30 To aura 32 To et sera composé de 10 plaques de 3,2 To chacune et de 20 têtes de lecture/écriture.

Plus tard, il n’a pas été précisé quand, un disque de 36 To arrivera et, éventuellement, un plus ambitieux de 40 To. Ils auront tous un point commun : ils seront développés sous la prometteuse technologie HAMR (heat-assisted magnetic recording), qui est la pierre angulaire de Seagate, mais aussi d’autres constructeurs comme Toshiba, pour faire un bond significatif en capacité de stockage.

L’approche de HAMR est assez intéressante. Il permet d’obtenir plus de téraoctets dans le même nombre de plats. Comment cela est-il réalisé ? Augmenter la densité de bits qui peut être stocké dans la surface disponible. Mais la mise à l’échelle du stockage avec les technologies actuelles a abouti à une solution magnétiquement et thermiquement instable, des problèmes que HAMR a résolus.

Technologie Seagate HAMR

Et nous disons que cela a été résolu car la production de disques avec ce type de technologie a déjà commencé, même certains clients Seagate les testent déjà. De plus, dans les laboratoires, il existe des versions fonctionnelles (mais expérimentales) de 50 To. Le défi n’était pas de prouver que l’approche fonctionnait, mais de les produire en masse pour un déploiement commercial, ce qui est sur le point de se produire.

Il convient toutefois de noter que lorsque les disques durs de 32 To arriveront sur le marché, ils le feront pour un public extrêmement restreint. Nous parlons d’entreprises clientes qui ont besoin d’un beaucoup de rangement pour vos centres de données. Et, comme vous pouvez l’imaginer, ils seront d’un coût prohibitif pour le grand public, même si cela devrait changer avec le temps.

Avec la baisse des coûts de production, cette nouvelle technologie devrait progressivement perdre son exclusivité pour les clients professionnels et, par conséquent, baisser de prix. En fait, Seagate a annoncé que les derniers produits dotés de sa technologie PMR (enregistrement magnétique perpendiculaire) bien connue atteindront 24 To. Les disques de 28 To utiliseraient éventuellement SMR (enregistrement magnétique divisé), puis tout viendrait avec HAMR.

