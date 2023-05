Le réalisateur du film d’action Gal Gadot parle du personnage principal

ARMADA VICTA 87Ti 171 SKI U 171 - U - Size: 171 - unisex

ARMADA VICTA 87Ti 171 SKIHey rider, voici tout ce que vous devez savoir sur le ARMADA VICTA 87Ti 171 SKI FREESTYLE SKI en un coup d'œil.V pour Victa est un excellent titre pour un film de ski, vous êtes le personnage principal avec ces skis aux pieds. En prenant le Victa avec sa construction supérieure et en ajoutant des laminés en titane pour augmenter la réactivité et diminuer les vibrations, Armada a eu une excellente idée, ce qui a donné un ski de piste agressif qui dévore la poudreuse fraîche.ARMADA VICTA 87Ti 171 SKI FREESTYLE UNISEX FREESTYLE SKI d'ARMADA qui déchire.Skis pour une utilisation all-mountain sûre et stable sur piste et un freeride hors-piste performant. <br />Le produit fait référence aux skis uniquement. Vous pouvez acheter les fixations et leur service de montage séparément. En cas de doute n'hésitez pas à contacter le service client ! Largeur centrale du ski entre 90mm et 100mm. Les skis directionnels ont une directionnalité légère ou plus accentuée et une ligne de cote calibrée pour favoriser une conduite plus agressive. La coupe latérale est donc asymétrique, le ski en question sera extrêmement stable et puissant sur la piste et aura une excellente flottaison dans la poudreuse. Leflex moyen équilibré est la valeur qui indique la force de flexion d'un ski. Un ski rigide (high flex) est plus réactif et donne une réponse plus immédiate, sûre et stable, tandis qu'un ski souple (low flex) est plus maniable et dédié à l'exécution de manœuvres freestyle.Seulement chez Fresh Farm vous pouvez le trouver avec la plus grande réduction en ligne et vous avez la garantie du meilleur prix.Choisissez votre équipement et venez l'essayer avec Farmily dans l'un des snowcamps de Fresh Farm ! !!