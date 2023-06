Paul Geoffrey, acteur d’Excalibur et de Better Call Saul, décède à 68 ans

Klipsch cornwall iv natural cherry - prix unitaire

Enceintes colonnes Klipsch Cornwall IV Préparez-vous à être époustouflé. L'évolution continue du génie du design de Paul W. Klipsch est arrivée. Le Klipsch Cornwall IV remplira votre pièce d'un son cristallin, jusque dans les moindres détails. NEW TRICKS - BETTER SOUND Les ingénieurs de Klipsch ont continué à poursuivre la vision révolutionnaire du fondateur de l'entreprise, Paul W. Klipsch, en matière de performances acoustiques, en améliorant le haut-parleur de sol Heritage Cornwall IV. HEAR AND SEE THE DIFFERENCE WHAT'S NEW? À l'intérieur, le Cornwall IV est doté d'un nouveau haut-parleur de fréquences moyennes et d'un nouveau pavillon Tractrix™ pour une meilleure clarté et plus de détails, ainsi que de nouveaux ports pour une plus grande clarté et des basses plus profondes. L'extérieur du Cornwall IV est également différent de ses prédécesseurs. L'extérieur du Cornwall IV est également différent de celui de ses prédécesseurs. Il présente un nouveau logo conçu pour s'harmoniser avec les autres produits Heritage, une nouvelle colonne montante noire mate pour donner une apparence flottante, et un panneau d'entrée d'informations de qualité supérieure en métal brossé mis à jour. BEST OF THE BEST Seules les légendaires enceintes Klipschorn et La Scala (avec leur conception basse fréquence à pavillon) dépassent les enceintes Cornwall en termes d'extension des basses et de rendement. PRÉDÉCESSEUR Commercialisée en 1959, l'enceinte Cornwall a été conçue pour fournir une alternative large bande de plus grande taille à l'enceinte Heresy, afin d'être utilisée en tant qu'enceinte centrale placée entre deux enceintes Klipschorn largement espacées. C'est sans doute la raison pour laquelle la Cornwall est la deuxième enceinte centrale la plus vendue dans le monde. LA MAISON A GRANDI La petite ville de Hope, dans l'Arkansas, est le lieu de naissance du locuteur de Klipsch Cornwall. Depuis 1959, nous sommes fiers de continuer à construire et à assembler ces enceintes artisanales à Hope. LA GRANDE ENTREPRISE AMÉRICAINE D'ENCEINTES Notre fondateur, Paul W. Klipsch, était un ingénieur, un inventeur, un fou et un génie avéré. Il a passé sa vie à essayer d'apporter au monde un meilleur son. Depuis 1946, nous perpétuons la passion de notre fondateur en offrant la meilleure expérience audio domestique possible. Vous n'achetez pas une enceinte ; vous achetez un morceau de l'histoire audio américaine reposant sur plus de 70 ans de technologie acoustique sensationnelle. Caractéristiques FREQUENCY RESPONSE(+/- 4 dB) 34Hz - 20kHz SENSITIVITY 102dB @ 2.83V / 1m POWER HANDLING (CONT/PEAK) 100W/400W MAXIMUM SPL 119dB Continuous NOMINAL IMPEDANCE 8 ohms Compatible CROSSOVER FREQUENCY HF: 5000Hz MF: 700Hz HIGH FREQUENCY DRIVER K-107-TI 1” (2.54cm) Titanium diaphragm compression driver MIDRANGE K-702 1.75” (4.45cm) Polyimide diaphragm compression driver LOW FREQUENCY DRIVER K-33-E 15” (38.1cm) Fiber-composite cone woofer ENCLOSURE MATERIAL MDF with fine veneers INPUTS Dual...