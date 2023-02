M. Night Shyamalan célèbre que Knock at the Cabin soit son quatrième film consécutif n ° 1

Knock at the Cabin a donné à M. Night Shyamalan un autre film n ° 1, et le réalisateur sait qu’il doit remercier les fans.

M. Night Shyamalan a décroché son quatrième film n ° 1 d’affilée avec Frappez à la cabane, et le réalisateur s’est rendu sur son compte Twitter pour remercier les fans d’avoir rendu la réalisation possible. Si décrocher la première place au box-office du week-end est une chose, le nouveau thriller de Shyamalan est aussi devenu le film à détrôner Avatar : la voie de l’eau en tête du classement pour le premier week-end depuis ses débuts à la mi-décembre.





Frappez à la cabine a le pouvoir vedette de Dave Bautista, Rupert Grint, Jonathan Groff et Ben Aldridge, entre autres, et s’est construit jusqu’à sa sortie avec quelques teasers sinistres mettant en scène une famille prise en otage et devant faire un choix impossible pour « empêcher la fin du monde. » La prémisse effrayante du film a certainement attiré l’attention du public, et Shyamalan est reconnaissant à tous ceux qui en ont fait un succès. Il a écrit:

« Merci à tous ceux qui ont fait de Knock at the Cabin le film numéro un ce week-end ! Je me pince que c’est la septième fois que cela m’arrive. C’est le quatrième d’affilée avec [Universal Pictures]. Beaucoup d’amour à James Cameron, c’est un héros pour moi. Heureux d’être dans les salles avec vous.

M. Night Shyamalan a fait la seule chose qu’aucun réalisateur ne veut quand il a son premier méga-hit de Le sixième sens, car même si ses films suivants ont eu un succès raisonnable au box-office, ils ont toujours été considérés comme inférieurs au drame effrayant de 1999. Pour cette raison, ses résultats au box-office ont toujours menacé de chuter à tout moment, et ils l’ont déjà fait.





Quels films de M. Night Shyamalan ont été ses succès récents?

Alors que le début de carrière de M. Night Shyamalan était jonché de succès tels que Panneaux, Le village, et Incassable, l’attente d’une grande tournure dans tous ses films signifiait que beaucoup se sentaient souvent un peu déçus par certaines des fins de ses films. À un moment donné, il a semblé que la chance du réalisateur s’était épuisée lorsqu’il a produit une série d’échecs au box-office, notamment L’événement et Après la Terre.

Cependant, la sortie de La visite en 2015, Shyamalan a retrouvé sa forme. Suite à cela avec le film n ° 1 Diviser et sa suite interconnectée Verre, qui a également décroché la première place lors de sa sortie, ce qui a permis au réalisateur de créer une série de succès en tête des charts. En 2021, il récidive avec Vieuxune adaptation d’un roman graphique du même nom, et Frappez à la cabine a poursuivi sa séquence. Shyamalan ayant déjà taquiné qu’il avait prévu ses prochains films, la question est maintenant de savoir combien de films supplémentaires peut-il ajouter à la course à l’avenir?

Bien que Frappez à la cabine a pris la première place du palmarès du box-office de cette semaine, les critiques ont été mitigées de la part des critiques et du public, qui l’ont évalué respectivement à 69% et 64% sur Rotten Tomatoes.