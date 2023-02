Brendan Fraser est transformé dans la vidéo en accéléré de la baleine

Nominé aux Oscars Brendan Fraser se transforme en Charlie, le personnage principal de La baleine, dans cette nouvelle vidéo accélérée des coulisses. Publiée avec l’aimable autorisation d’EW (et partagée sur les réseaux sociaux par @CoveredGeekly), la vidéo montre le niveau d’expertise affiché alors que le concepteur de maquillage et de prothèses Adrien Morot et son équipe transforment Fraser en un homme de 600 livres.





« Comment faites-vous un maquillage qui ne distrait pas tout en étant manifestement respectueux, empathique et précis, et que les gens oublieront après le choc initial de voir Brendan Fraser dans cet état ? Donc, les gens vont simplement plonger dans l’histoire et voir Charlie pour le reste du film? C’étaient les plus grands défis dès le départ. «

Composé de « deux pièces faciales, une pour le devant et une pour le dos, descendant jusqu’au haut de sa poitrine », Fraser a déjà discuté du niveau de maquillage, Morot louant l’acteur et l’appelant « la personne la plus gentille qu’il ait jamais rencontré » et « pas de cette planète ».

« Brendan m’a dit : ‘Tu es l’expert, je te fais confiance. La seule chose que je veux, c’est m’assurer que c’est exact et respectueux. Je ne veux pas que ce soit une blague. Je ne veux pas que ça être une punchline. « »

Le casting de Fraser dans le rôle de Charlie a suscité quelques critiques, tout comme l’utilisation d’un soi-disant «gros costume», mais Morot, ainsi que Fraser et La baleine réalisateur Darren Aronofsky, ont assuré aux critiques qu’ils avaient parlé avec les bonnes personnes et abordé les prothèses avec autant de sympathie que possible.

Basé sur la pièce de 2012 de Samuel D. Hunter, La baleine voit Brendan Fraser diriger la dernière sortie du réalisateur Darren Aronofsky dans le rôle de Charlie, un homme d’âge moyen de 600 livres qui tente de renouer avec sa fille de 17 ans. Les deux se sont séparés après que Charlie ait abandonné sa famille pour son amant gay, qui est décédé plus tard, ce qui conduit Charlie à manger de façon excessive par douleur et culpabilité. Adapté pour l’écran par Samuel D. Hunter, La baleine met en vedette Hong Chau, Samantha Morton et Ty Simpkins aux côtés de Brendan Fraser, avec Choses étranges star Sadie Sink dans le rôle d’Ellie, la fille de Charlie.





Brendan Fraser remporte le prix SAG du meilleur acteur

A24

Brendan Fraser a été comblé d’éloges et de récompenses pour sa performance dans La baleinel’acteur remportant le Screen Actor’s Guild Award for Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role.

« Nous sommes des acteurs, nous voulons tous appartenir à une tribu, et c’est là que j’ai trouvé ma place », a déclaré Fraser lors de son discours de victoire émouvant. « Si vous aviez dit à ce type à l’époque que je serais ici en ce moment, je ne vous aurais pas cru. Je n’aurais pas cru que j’avais la chance de travailler avec un cinéaste de classe mondiale comme Darren Aronofsky et de parler les mots d’une fontaine d’empathie qu’est Samuel D. Hunter, et d’incroyables compagnons de casting comme Hong Chau, et Sadie Sink, et Ty Simpkins, et Samantha Morton. Et je n’aurais jamais cru qu’on me proposerait le rôle de ma vie, et ce personnage, Charlie, dans The Whale. »

Gagner le prix SAG fait de Fraser quelque chose de sûr pour l’Oscar, avec Fraser nominé pour l’Oscar du meilleur acteur à la 95e cérémonie des Oscars aux côtés d’Austin Butler pour ElvisColin Farrell pour Les Banshees d’InisherinPaul Mescal pour Après-soleilet Bill Nighy pour Vie.

Aux côtés du meilleur acteur pour Brendan Fraser, La baleine a été nominée pour la meilleure actrice dans un second rôle pour Hong Chau et, bien sûr, pour le meilleur maquillage et coiffure.