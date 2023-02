Maluma et Marc Anthony ont sorti le single La Fórmula avec un grand succès

Musique

Maluma et Marc Anthony ont démontré à plus d’une reprise qu’une grande amitié les unit ainsi que des succès professionnels partagés. Leur nouveau single ensemble !

©GettyMaluma et Marc Anthony

Maluma et Marc Anthony connu du succès dans le passé avec la version « plonger » du hit colombien quatre heureux. Maintenant, ces artistes se sont à nouveau associés pour une nouvelle chanson qui a un rythme de danse très accrocheur et qui promet d’être un véritable succès. boom dans le monde entier. Il s’agit de Le formulequi est désormais disponible sur YouTube où il est devenu un autre succès avec plus de deux millions de vues en trois jours.

Le formule Il a été co-écrit par Maluma et Marc Anthony avec Sergio George, Édgar Barrera, Kevin Mauricio Jiménez, Bryan Snaider Lezcano, Justin Quiles et René David Cano. Les paroles de cette chanson font référence à l’amour et soulignent l’impossibilité de trouver une formule qui parvienne à surmonter ce sentiment si profond et parfois qui nous dépasse. La chanson fera partie du prochain album du Colombien !

Maluma et Marc Anthony ensemble !

Le clip de la chanson a été réalisé et produit par Films de redevances et enregistré en studio L’usine à succès. Dans les images, nous pouvons voir tout ce qui s’est passé dans le studio où les deux chanteurs se sont rencontrés pour façonner ce nouveau projet. De plus, le matériel audiovisuel montre en détail comment ces célébrités sont unies par une profonde amitié, elles ont donc pleinement apprécié le travail d’équipe.

Maluma a profité de ses réseaux sociaux pour inviter ses abonnés à écouter la nouvelle chanson qu’il a enregistrée avec Marc Antoine et voir le clip vidéo qui est déjà posté sur YouTube. La réponse du public a été éloquente avec des visites massives au nouveau contenu des artistes, ce qui montre qu’ils restent bout parmi les favoris des gens. Ça va?

Marc Antoine Il vient de passer des jours très heureux dans l’aspect personnel depuis qu’il s’est récemment marié Nadia Ferreira lors d’un mariage impressionnant organisé à Miami au cours duquel Maluma Il était l’un des témoins de la cérémonie à laquelle ont assisté des invités de la stature de Carlos Slim, David Beckham, Romeo Santos et Marco Antonio Solis, entre autres. L’amitié entre le New-Yorkais et le Colombien continue d’écrire des chapitres !

