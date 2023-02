Avatar: le titre du film The Last Airbender apparemment révélé sur LinkedIn

Le titre du prochain film Avatar: The Last Airbender a peut-être été divulgué par une employée de Paramount sur son profil LinkedIn.

Le titre potentiel du prochain Avatar : le dernier maître de l’air le film a été divulgué en ligne, dans les endroits les plus improbables : LinkedIn. L’assistante de production de Paramount Animation, Jen Klatt, semble avoir potentiellement divulgué le titre du projet, dont la sortie est actuellement prévue en 2025. Klatt a mis à jour son profil LinkedIn avec son rôle aux côtés du titre Avatar : The Last Airbender : Echoes and Aftershocks (via CBR). Cependant, comme le titre n’a pas encore été confirmé par Avatar Studios ou le distributeur Paramount +, il n’y a aucun moyen de savoir s’il s’agit du titre légitime du film à venir ou s’il est lié à l’un des nombreux autres projets d’Avatar Studios à l’horizon.

Avatar Projects que les fans peuvent attendre avec impatience

Échos et répliques n’est qu’un des projets passionnants à venir d’Avatar Studios que les fans doivent attendre avec impatience. En 2022, Avatar Studios a révélé qu’il produirait un Avatar-films ou séries télévisées liés chaque année, à commencer par le lancement de Échos et répliques en 2025. Pour l’instant, seuls deux de ces projets ont été confirmés, dont un long métrage d’animation présentant des versions vieillies de l’original Team Avatar de Nickelodeon’s à succès. Avatar : le dernier maître de l’air série, ainsi qu’une toute nouvelle série de suites se concentrant sur un nouvel Avatar qui maîtrise la Terre.

Bien que nous sachions très peu de choses sur le prochain film d’animation, le projet a une date de sortie définitive prévue pour le 10 octobre 2025 sur Paramount +. Nouvelles d’avatars ont également fortement laissé entendre que la série de suites pourrait suivre peu de temps après, débutant en novembre ou décembre de la même année.

Dans d’autres nouvelles, le Avatar La franchise progresse dans le développement d’une nouvelle série de romans graphiques aux côtés de Dark Horse Comics, ainsi que dans le développement de plusieurs jeux mobiles et de table explorant les traditions et l’histoire de la Avatar la franchise. Générations d’avatarsun RPG mobile, récemment sorti en téléchargement sur l’App Store d’Apple et Google Play, tandis qu’un jeu de rôle sur table intitulé Légendes d’avatars a été récemment dévoilé par Magpie Games suite à une campagne Kickstarter réussie.

En plus de tous les animés Avatar nouvelles, les fans peuvent également se préparer pour la sortie de l’action en direct de Netflix Avatar : le dernier maître de l’air adaptation, qui devrait sortir sur la plateforme de streaming plus tard cette année. Cependant, après le départ des co-créateurs originaux Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko et les critiques généralisées auxquelles est confrontée l’adaptation en direct de la série par M. Night Shyamalan en 2010, les fans semblent hésitants envers le projet. Cela étant dit, pour ceux d’entre nous qui ont soif de Avatar pour revenir à notre écran, la série Netflix en direct pourrait être la chose à nous lier jusqu’aux débuts potentiels de 2025 de Échos et répliques sur Paramount+.