Halloween Kills Pétition exige la suppression du massacre des pompiers

Michael Myers est à la recherche de sang ce mois-ci avec la sortie de Halloween tue, mais tout le monde n’est pas content. Une pétition sur Change.org a été lancée dans l’espoir de supprimer les scènes où Michael assassine les pompiers après s’être échappé de la maison en feu de Laurie au début du film. Un aperçu de certains de ces meurtres avait déjà été révélé dans la bande-annonce officielle, et « le croque-mitaine » ne les jouait clairement pas avec douceur.

« Je veux la scène dans le nouveau film Halloween tue où ils montrent l’abattage des pompiers », lit-on dans la description de la pétition. « C’est faux parce que les pompiers ont été attirés dans des maisons en feu et assassinés par la personne qui a mis le feu. Et c’est faux que Michael ait tué les pompiers avec l’équipement des autres pompiers qu’il a tués. En tant que bientôt pompier, je trouve cela très offensant, tout comme ma mère et mon père qui sont des pompiers à la retraite. »

L’auteur de la pétition ajoute: « Je veux donc que cette scène soit retirée du film. Michael n’a pas eu à les tuer d’une manière qu’ils l’ont sauvé, il aurait donc dû sauver les deux pompiers dans la maison et continuer à tuer sa sœur . Il n’y a aucune raison pour cette horrible scène dégoûtante. D’autant plus que cela s’est produit dans la vraie vie. Comme je l’ai dit auparavant, les pompiers ont été attirés par des incendies de maison et tués par un psychopathe dans la vraie vie. «

Cela ne fonctionne pas très bien avec de nombreux fans d’Halloween. L’un est allé de l’avant et a créé sa propre pétition pour arrêter la pétition susmentionnée, insistant sur le fait que « le meurtre est le sujet de ces films ». Il est difficile d’argumenter sur ce point alors que Michael a tué de manière plutôt indiscriminée dans la plupart des Halloween films. Quoi qu’il en soit, s’il peut y avoir des gens mécontents de voir les pompiers le manger dans les premières scènes de Halloween tue, mais je ne parierais pas sur la suppression des images.

Il y aura bien plus que quelques pompiers tués dans Halloween tue. Alors que la ville de Haddonfield est maintenant au courant du saccage de Michael, une foule se forme avec les Strodes survivants dans le but de l’abattre personnellement. John Carpenter a qualifié la suite de « film slasher ultime » et de « Halloween sous stéroïdes », ce qui nous donne une idée de la brutalité de cet épisode particulier de la franchise.

Jamie Lee Curtis revient dans le rôle de Laurie Strode après avoir survécu de peu au 2018 Halloween. Comme on le voit dans une nouvelle featurette Halloween Kills, d’autres stars de l’original Halloween revenir pour Halloween tue comprennent Nick Castle, Kyle Richards, Nancy Stephens et Charles Cyphers. Judy Greer, Andi Matichak, Dylan Arnold et Will Patton reviennent du film précédent, tandis qu’Anthony Michael Hall rejoint le casting en tant que Tommy Doyle plus âgé.

Que tu vois Halloween tue sur grand ou petit écran, c’est à vous de décider. La décision a été prise de donner au film une sortie jour et date, ce qui signifie qu’il sortira dans les salles le même jour où il sera disponible en streaming sur Peacock sans frais supplémentaires. Vous pouvez le regarder à partir du 15 octobre. Cette histoire a été portée à notre attention par iHorror, et vous pouvez consulter la pétition pour Halloween tue supprimer ses décès de pompiers sur Change.org.

