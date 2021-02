Xiaomi Mi 11 Lite: les rumeurs rapportent un fort zoom

Récemment, il y a déjà eu des rumeurs sur le Xiaomi Mi 11 Lite. Il y a maintenant plus de nouvelles qui sonne encore mieux. Un point fort: l’appareil photo pourrait devenir le meilleur de tous les smartphones de milieu de gamme.

Le cœur du Xiaomi Mi 11 Lite devrait être un processeur de Qualcomm portant le numéro de modèle «SM7350», rapporte le célèbre compte Weibo Digital Chat Station. On ne sait actuellement pas quel chipset se trouve exactement derrière. Il s’agit prétendument du Snapdragon 755G, qui devrait être meilleur que le Snapdragon 732G précédemment échangé pour le modèle Lite.

MyFixGuide rapporte que le 755G sera fabriqué en utilisant le tout nouveau processus 5 nm particulièrement efficace, prend en charge jusqu’à 12 Go de RAM et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce dernier coïncide avec les rumeurs précédentes selon lesquelles le Xiaomi Mi 11 Lite aurait une fonctionnalité que même l’iPhone 12 n’a pas.

Xiaomi Mi 11 Lite avec lentille périscope?

La caméra principale du Xiaomi Mi 11 Lite devrait avoir une résolution de 64 MP, rapporte Digital Chat Station dans sa fuite. Cela correspond aux rapports précédents, selon lesquels des capteurs de 8 et 5 MP complètent la triple caméra. Quoi de neuf: l’un des clichés devrait être un zoom avec lequel vous pouvez rapprocher votre sujet – sans aucune perte de qualité. Un grossissement de cinq fois est en cours de discussion et, selon GSMArena, il ne peut être exclu qu’il s’agisse d’une lentille périscope coûteuse.

Ce serait une déclaration de la classe moyenne. D’autant que le Xiaomi Mi 11 Lite doit arriver sur le marché en Asie pour seulement l’équivalent de 260 à 280 euros. Vous vous attendez donc à un autre coup de prix-performance.

Sortie déjà possible début février

On ne sait actuellement pas quand nous verrons le Xiaomi Mi 11 Lite. Le constructeur chinois a déjà présenté le modèle de base sur son marché domestique. L’événement de lancement mondial est prévu pour le 8 février. Peut-être que Xiaomi aura une double surprise pour nous: les sorties de la version Pro et de la version Lite devraient être imminentes, et selon les rumeurs, une annonce lors du lancement mondial est envisageable. La réponse sera donnée sous peu.