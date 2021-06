L’univers de Castlevania s’étend : Netflix annonce un spin-off de la série

De cette semaine jusqu’à vendredi, Netflix a réalisé des publicités liées à ses contenus, films et séries, dans le cadre de la Semaine geek. Et lors de son dernier jour, la plateforme a annoncé que l’une des séries animées les plus célèbres de ces dernières années et qui a sa production originale, aura un retombées. Ce n’est ni plus ni moins que Castlevania.

La série est basée sur une série de jeux vidéo du même nom sortis à la fin des années 1980. Grâce à la proposition du service de faire une adaptation, l’histoire de Trevor Belmont il a refait surface parmi les anciens fans et a capturé de nouveaux fans, qui n’ont peut-être pas eu la chance de jouer à des jeux vidéo. Découvrez plus de détails sur la façon dont l’univers de Castlevania maintenant qu’un spin-off a été annoncé.

Netflix a annoncé que Castlevania aura un spin-off

Netflix a annoncé qu’il travaillait sur une nouvelle série Castlevania totalement renouvelée et qu’elle se concentrerait sur la figure de Richard Belmont, fils de Trevor et Sypha, et celui de Maria Renard. Il sera situé en France en 1792, en pleine Révolution. La plateforme s’est seulement bornée à annoncer ce petit synopsis sans donner plus de détails sur son lancement officiel.

L’univers Castlevania s’agrandit encore. Une toute nouvelle série mettant en vedette Richter Belmont (le fils de Sypha et Trevor) et Maria Renard, se déroulant en France pendant la Révolution française, est actuellement en préparation. #GeekedWeek pic.twitter.com/tsdeDpvNGQ – Netflix Geek (@NetflixGeeked)

11 juin 2021





N’oubliez pas que la série a lancé sa quatrième saison il y a tout juste un mois, en mai, et que la nouvelle d’un spin-off a vraiment surpris les fans qui ne s’y attendaient pas du tout. Qui, bien sûr, a réagi à l’annonce est Adam Déats , assistant réalisateur de la série. Dans son tweet, il a déclaré : « J’espère que tout le monde est prêt pour plus de Castlevania, car nous ne nous arrêterons pas de sitôt ! ​​#CastlevaniaNetflix. »







Le spin-off de Castlevania rejoint les différentes versions d’anime qui arriveront très bientôt sur Netflix et qui ont été annoncées par coïncidence hier également pendant la Geeked Week. Parmi les plus importants, se trouve Godzilla : point singulier, une série sur un étudiant diplômé et un ingénieur qui doivent sauver le monde d’une force étrange qui commence à attaquer. La production atteindra le catalogue mondial ce 24 juin.