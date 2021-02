La meilleure actualité de One UI 3 et Android 11 pour les mobiles Samsung, en vidéo

La meilleure actualité de One UI 3 basée sur Android 11, en vidéo

Une bonne partie des mobiles qui composent le catalogue Samsung ont déjà reçu leur part correspondante d’Android 11. Et profitant du fait qu’un nombre croissant de personnes apprécient déjà l’actualité de la dernière version d’Android, Samsung a publié une vidéo dans lequel il passe en revue les modifications les plus importantes de la dernière version de son logiciel basé sur le système d’exploitation Google.

Une interface utilisateur 3 est la dernière version de la couche de personnalisation de Samsung basée sur Android, et en plus d’introduire toutes les nouvelles fonctionnalités de la dernière tranche Android, elle intègre également grands changements mis en œuvre par Samsung lui-même. Ensuite, nous passons en revue les plus importants grâce à la vidéo partagée par la firme sud-coréenne sur sa chaîne YouTube officielle.

Un écran de verrouillage totalement repensé

Une bonne partie des améliorations apportées à One UI 3 sont, en quelque sorte, liées à la interface utilisateur du système. Samsung prétend avoir affiné l’interface à travers de changements subtils mais importants qui promettent d’améliorer l’expérience utilisateur lors de l’utilisation des terminaux.

L’un de ces changements est présent dans le écran de verrouillage du système, qui adopte une interface plus simple dans la dernière version, avec des notifications qui offrent une plus grande commodité à ce composant du système.

En plus de cela, il faut ajouter le fonction « écran de verrouillage dynamique », permettant changer le fond d’écran automatiquement.

Nouveau look pour le panneau de notification et les paramètres rapides

En plus de l’écran de verrouillage, le panneau de notification a également été mis à jour avec One UI 3. Désormais, les cartes de notification et d’information ont une plus grande séparation entre eux, et le bas du panneau a un niveau d’opacité inférieur que dans la tranche précédente.

Un contrôle de volume plus moderne

Un autre composant de l’interface utilisateur qui a changé est le panneau de contrôle du volume. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, ce le panneau adopte les mêmes transparents présent dans le panneau de notification et les paramètres rapides, en plus d’adopter un format vertical au lieu d’horizontal.

Applications système améliorées

Samsung s’est également concentré sur améliorer les applications préinstallées sur leurs appareils avec One UI 3. C’est le cas de application de galerie, mis à jour avec un interface plus immersive et qui profite mieux de l’espace libre sur l’écran, à la fois dans les téléphones mobiles comme le Galaxy S21, et dans les tablettes comme le Galaxy Tab S7.

L’application Galerie gagne également des fonctionnalités telles que des suggestions intelligentes, qui indiquent à l’utilisateur la possibilité de améliorez rapidement les photos avec juste quelques réglages qui peuvent être portés avec une seule touche.

Et en parlant de conseils rapides, ceux-ci aussi apparaîtra dans l’application de messagerie native One UI basée sur le contexte de nos conversations.

Une autre application préinstallée de Samsung qui s’est améliorée avec One UI 3 est Booster de jeu, l’outil qui vous permet d’améliorer l’expérience lors de la lecture. Maintenant, cet utilitaire est capable de réaffecter les ressources de l’appareil pour offrir des performances améliorées même dans les jeux les plus lourds.

Toutes les nouveautés de One UI 3 sont désormais disponibles sur certains des derniers modèles Samsung. Ceux qui possèdent un terminal mis à jour vers Android 11, vous pouvez déjà profiter de tous les changements. Les autres peuvent consulter la liste des mobiles Samsung qui recevront la mise à jour, et quand ils le feront.

