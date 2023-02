Transformez votre mobile Android en réveil avec cette incroyable application gratuite

Alarm Clock for Me est une application complète qui vous permettra non seulement de vous réveiller avec votre musique préférée, mais aussi de vous endormir avec, car elle possède une fonction de minuterie pratique.

Avec l’application Alarm Clock for Me, vous n’avez plus besoin d’acheter un nouveau réveil

Le Google Play Store regorge d’applications Android gratuites de toutes sortes et il y a de vrais joyaux à découvrir. Aujourd’hui nous sommes là pour vous en dévoiler une, car si, comme moi, vous avez du mal à vous lever le matin, cette application gratuite C’est juste ce dont vous avez besoin pour vous réveiller au premier.

Voici Alarm Clock for Me, une application incroyable qui vous permettra de transformer votre téléphone en réveil et qui, bien que peu connu, a déjà été téléchargé plus de 50 millions de fois et a une note moyenne de 4,4 sur 5 dans la boutique Google sur la base de près de 780 000 avis.

Réveil pour moi probablement la meilleure application de réveil aujourd’hui

Alarm Clock est pour moi l’une des meilleures applications d’alarme et de réveil pour Android, car une fois configurée, elle se charge d’allumer votre mobile comme s’il s’agissait d’un réveil et donc, quand il est temps de vous réveiller, vous voyez sur l’écran de votre smartphone temps plein, avec minutes et secondes, jour de la semaine et informations météo mises à jour.

Cette application gratuite vous permet de choisir entre une grande variété de thèmes avec des tons de couleurs différents et, en plus, il vous donne la possibilité de le configurer pour que lorsque l’alarme se déclenche, votre chanson préférée est entendue. Vous pouvez également choisir si vous voulez le téléphone vibre quand l’alarme se déclenchesi vous préférez augmenter le son progressivement et, bien sûr, vous pouvez le faire une alarme se répète de temps en temps.

Pour désactiver l’alarme une fois qu’elle a commencé à sonner, vous avez trois options : sonner la couleur rouge de l’icône de la cloche qui apparaît au bas de l’application, résoudre une opération mathématique ou secouer la borne.

Mais ce n’est pas tout, car cette application permet également d’utiliser son smartphone avec un réveil, puisqu’elle dispose d’un mode nuit qui permet de voir l’heure sans être ébloui et il a une fonction de minuterie grâce à laquelle vous pouvez endormez-vous avec vos chansons préférées.

Le réveil pour moi a également quelques widgets pratiques qui vous permettent de voir l’heure et le jour et accéder à toutes les fonctions de cette application directement depuis l’écran d’accueil de votre terminal.

Alarm Clock for Me est une application entièrement gratuite avec des publicités, que vous pouvez supprimer en utilisant un versement unique de 3,49 eurosque vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous vous laissons ci-dessous.

