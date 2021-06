Returnal PS5 Patch 1.4.0 pour résoudre les problèmes de trophée, ajuster l’équilibrage et bien plus encore

Returnal est un jeu merveilleux, mais il a sa juste part de problèmes. Bien que nous ayons rencontré presque aucun bug à notre époque avec le titre PlayStation 5 de Housemarque, de nombreux joueurs ont été confrontés à des trophées défectueux, à des cartes d’activité peu fiables et à d’autres problèmes divers. Heureusement, le développeur s’est efforcé de tout réparer et la dernière mise à jour majeure est imminente.

Le patch 1.4.0 devrait sortir la semaine prochaine, le lundi 14 juin, et il contient une assez longue liste de modifications et de correctifs. En haut des notes se trouvent quelques correctifs pour les trophées, qui n’ont pas toujours été déclenchés quand ils le devraient. Avec la nouvelle mise à jour installée, vous pourrez rejouer « certains trophées Act 1 & Act 2 », ce qui implique peut-être que vous pouvez rejouer des boss. De plus, pour certains scénarios de trophées qui ne peuvent pas être rejoués, ces trophées seront attribués rétroactivement.

Pour ceux qui essaient de compléter toutes les enquêtes sur le biome, certains journaux scouts ont été ajoutés à plus d’emplacements, ce qui signifie que ces objets de collection plus rares seront plus susceptibles d’apparaître, et un chiffrement particulier qui pourrait être impossible à obtenir a été corrigé. De plus, les cartes d’activité destinées à suivre vos progrès dans les enquêtes fourniront des informations précises avec ce correctif.

Il y a bien plus encore : des améliorations audio et haptiques DualSense, des ennemis, des armes et des boss rééquilibrés, toutes sortes de corrections de bugs – c’est un gros patch, celui-ci. Cliquez ici pour lire toutes les notes de mise à jour.

Êtes-vous toujours branché à Returnal sur PS5? Descendez dans la section des commentaires ci-dessous.