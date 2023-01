Date et heure de la première en Amérique latine de Teen Wolf: The Movie by Paramount +

Paramount+

Paramount+ ajoute Teen Wolf : The Movie, un spin-off de la série MTV à son catalogue et dans Spoiler nous vous indiquons la date et l’heure de la première du film.

© IMDbTeen Wolf : le film

Teen Wolf : le film a lieu en 2026, 13 ans après la fin de la série originale de MTV. La ville où vit Scott McCall, Beacon Hills, est à nouveau menacée par des monstres surnaturels comme les Banshees, les Coyote Men, les Hellhounds, les Kitsunes et plus encore. Ainsi, le protagoniste décide d’abandonner sa vie paisible pour reprendre sa position de loup alpha rassemblant ses anciens amis avec de nouveaux visages pour défendre sa maison des créatures nocturnes.

Rappelons-nous que Michael J Fox a joué dans le film original loup adolescent en 1985 et plus tard, il y avait une série animée de 1986 du même nom et la suite de 1987 Teen Wolf aussi. La franchise est restée longtemps en sommeil jusqu’à ce que MTV a décidé de lui redonner de l’air avec une intrigue réaliste et impressionnante qui s’est développée sur six saisons entre 2011 et 2017.

Le film est réalisé par Russel Mulcahy avec des livres de Jeff Davis. Cette suite nous ramènera à Beacon Hills avec une terrible menace. « Les loups hurlent à nouveau »dit le synopsis de la bande qui se démarque « le retour des banshees, werecoyotes, hellhounds, kitsunes et tous les autres métamorphes de la nuit ».

Qui la met en vedette?

Teen Wolf : le film étoiles Tyler Posey, Tyler Hoechlin, Holland Roden, Shelley Hennig, Orny Adams, Linden Ashby, JR Bourne, Seth Gilliam, Colton Haynes, Ryan Kelley, Melissa Ponzio et Dylan Sprayberry. La bande est un pari fort de Paramount+ qu’il espère faire appel à la nostalgie des adeptes de l’émission de MTV même ceux qui sont venus voir le film avec Michael J Fox et tous ceux qui aiment les loups-garous et le surnaturel.

Paramount+ présentera le film en première en Amérique latine le 27 janvier, un jour après sa sortie aux États-Unis, mais en spoilers Nous connaissons déjà les heures auxquelles vous pouvez accéder Teen Wolf : le film afin que vous puissiez vous adapter à votre emploi du temps si vous êtes vraiment fan de ces créatures de la nuit et que vous êtes prêt à retourner dans cet univers de métamorphes dans un contexte d’horreur.

Horaires en Amérique latine le 27 janvier

Pérou, Colombie, Equateur : 00:00

Argentine, Brésil, Chili, Uruguay, Paraguay : 02h00

Mexique: 11:00 heures de l’après midi.

Bolivie: 01h00

Horaires en Espagne et aux États-Unis le 26 janvier

États Unis: 00h00 HP

Espagne: 09h00

