Le simulateur de navette spatiale revient à la NASA pour être restauré et exposé

UNE navette spatiale est revenu au Johnson Space Center de la NASA près d’une décennie après son dernier « vol ».

La navette, ou plus précisément, un simulateur du poste de pilotage du vaisseau spatial ailé, qui a donné aux astronautes une idée du mouvement qu’ils ressentiraient lors de leur lancement et de leur atterrissage, est revenu à Houston neuf ans après la chute d’un plan de remise en service. à travers. Une équipe de bénévoles est maintenant travailler pour préparer le simulateur de base de mouvement (ou comme on l’appelait aussi, le Shuttle Motion Simulator) pour son exposition permanente au Lone Star Flight Museum situé à proximité de l’aéroport d’Ellington.

« La semaine dernière, nous avons eu deux expéditions : dans la première se trouvaient toutes les boîtes et racks, ainsi que les ordinateurs à usage général, que nous mettons en sécurité à la NASA. Puis, le jeudi 3 juin, nous avons déplacé la cabine et consoles d’opérateur d’instructeur », a déclaré Bonnie Dunbar, une ancienne astronaute de la NASA qui s’est entraînée pour ses cinq missions de navette à l’aide du simulateur de base de mouvement et siège désormais au conseil d’administration du Lone Star Flight Museum.

Ayant déjà collecté plus de 40 000 € sur les 75 000 € que le projet devrait coûter une fois terminé, le musée a conclu un accord avec la NASA pour utiliser une installation d’essai acoustique de vaisseau spatial vacant à Centre spatial Johnson pour la restauration du simulateur. Le travail est effectué par un groupe d’ingénieurs de la NASA à la retraite, dirigé par Carl Brainerd, qui a aidé à développer et a travaillé sur le simulateur tout au long de ses 34 ans d’histoire, de 1977 à 2011.

« Ce qu’ils m’ont dit, c’est qu’ils vont enfin s’amuser », a déclaré Dunbar à collectSPACE dans une interview. « C’est quelque chose qu’ils attendaient avec impatience. »

Le simulateur de base de mouvement a été utilisé par les 135 équipages de navette spatiale pour s’entraîner à leurs missions entre 1981 et 2011. (Crédit image : collectSPACE.com)

S’arrête et démarre

Le Motion Base Simulator était unique parmi les dispositifs d’entraînement de navette de la NASA car il était capable de se déplacer. Montée au sommet d’une plate-forme soutenue par six pieds hydrauliques commandés par ordinateur, la cabine pouvait s’incliner vers l’avant et l’arrière, d’un côté à l’autre et être soulevée de haut en bas pour se rapprocher de l’orientation de l’orbiteur pendant différentes phases de vol.

Après sa dernière utilisation par l’équipage STS-135 en 2011, la NASA a conclu un accord avec la Texas A&M University de déplacer le simulateur complet à College Station, où il serait réutilisé comme outil de développement de l’enseignement et de l’ingénierie. Mais après son déménagement, les plans de sa deuxième « mission » se sont effondrés.

« Texas A&M a travaillé très dur pour l’obtenir et le garder au Texas », a déclaré Dunbar, qui enseigne également l’ingénierie aérospatiale à l’université. « Ils ont collecté 500 000 € et avaient l’intention de le mettre dans le bâtiment des services universitaires, car ils allaient restaurer le mouvement du simulateur et il avait tous les renforts nécessaires. C’était le plan. »

« Ce qui s’est passé n’est pas tout à fait clair, mais le bâtiment est devenu indisponible et le simulateur est entré en stockage », a-t-elle déclaré.

Lorsque Dunbar a rejoint le corps professoral de l’école en 2016, elle a été sollicitée pour trouver une nouvelle maison pour le simulateur de base de mouvement. Au début, le Lone Star Flight Museum n’était pas un choix clair. Le musée à l’époque était situé à Galveston, et il avait subi des dommages importants à cause d’un ouragan. Même après avoir déménagé à Ellington, l’ouverture du musée a été retardée par une autre tempête.

Lone Star n’avait pas non plus l’espace au sol pour effectuer la restauration. Mais avec l’aide des anciens directeurs du Johnson Space Center Gerry Griffin et George Abbey, un la campagne de financement a commencé , et l’utilisation de l’installation d’essais vibratoires et acoustiques de l’ère Apollo (bâtiment 49) a été approuvée.

La cabine du simulateur de base de mouvement de la navette spatiale est arrivée par camion au Johnson Space Center le 3 juin 2021. (Crédit image : All American Riggers/Johnny Carson via collectSPACE.com)

Avancer

L’objectif est maintenant que la restauration du simulateur soit presque terminée d’ici novembre, pour coïncider avec le 40e anniversaire de STS-2, la deuxième mission de la navette spatiale. Le simulateur de base de mouvement ne sera pas en mouvement lorsqu’il sera exposé, mais ce sera toujours une exposition dynamique, a déclaré Dunbar.

« Nous avons tout pour restaurer la cabine sur une base fixe, essentiellement statique », a-t-elle déclaré. « Nous avons des plans à court terme, ce qui signifie installer tous les écrans et allumer les lumières. Mais nous avons également un plan à long terme, qui inclura probablement le remplacement des anciennes lumières par des LED car elles ne fabriquent pas les anciennes. plus de luminaires. »

Le plan comprend également la peinture de l’extérieur de la cabine et la construction d’un berceau à roues pour faciliter le processus de déplacement de la cabine dans et autour du musée.

La cabine du simulateur de base de mouvement de la navette spatiale après avoir été déplacée dans le bâtiment 49 du Johnson Space Center de la NASA. (Crédit image : Bonnie Dunbar via collectSPACE.com)

Et puis il y a les éléments qui vont redonner vie au simulateur.

Lors de la toute dernière course du simulateur en 2011, Brainerd a enregistré ce que les écrans montraient pendant que le STS-135 les astronautes se sont entraînés à piloter l’orbiteur.

« Nous pouvons donc diffuser l’audio de l’équipage en train de parler et avoir une vidéo du simulateur en mouvement pour montrer ce qu’il a fait », a déclaré Dunbar. « Si nous affichons cela avec un panneau d’affichage montrant tous les écrans et une description de ce qui se passe, vous pouvez alors jeter un coup d’œil dans la cabine et avoir encore une expérience. »

Finalement, les astronautes peuvent être amenés pour des discussions hebdomadaires sur le pilotage de la navette, aidant à placer le simulateur dans le contexte de la Musée du Vol Lone Star et ses autres expositions.

« Nous avons mis l’accent sur les avions ailés », a déclaré Dunbar. « Et cette transition de l’aviation dans l’espace et le fait que la navette avait des ailes et volait comme un planeur est très important. Nous enseignons aux visiteurs et aux étudiants les principes du vol, et cela s’applique également à la navette. »

