L’univers cinématographique de Jurassic World en préparation chez Universal ?

Est Monde Jurassique s’apprête à se positionner comme le prochain grand univers cinématographique d’Hollywood ? Si une nouvelle rumeur qui circule a une quelconque crédibilité, cela pourrait bien être le cas. Bien que la rumeur, pour le moment, soit le mot clé ici. Cela étant dit, certaines choses qui se sont produites avec la franchise ces dernières années, ainsi que les commentaires faits par les cinéastes impliqués, suggèrent que cela n’est peut-être pas si farfelu. Cela peut même être tout à fait probable.

Avertissement : avant de plonger, nous devons à nouveau mettre en garde pour le moment qu’il ne s’agit que d’un rumeur et ne doit être considéré que comme tel. Il s’agit simplement, à ce stade, d’un sujet de discussion unique qui mérite d’être examiné dans le monde de « Et si ? » Cela dit, un nouveau rapport affirme qu’Universal se prépare à aller à fond Monde Jurassique univers cinématographique. A ce stade, beaucoup de choses restent floues. Il n’y a aucune information sur des projets spécifiques ou sur la façon dont l’expansion aurait lieu. Mais il semble que le studio pense qu’il est loin d’être éteint.

Si nous devons supposer un instant que cela est en effet exact, il existe de nombreuses preuves pour soutenir l’idée que Jurassic World: Dominion, alias Monde Jurassique 3, ne va pas conclure la franchise. Pas de loin. Pour un,Jurassic World : Camp Crétacé, la série animée actuellement diffusée sur Netflix, s’est plutôt bien débrouillée pendant trois saisons. Bien que conçu pour les enfants, il semble être apprécié de tous et on pourrait s’attendre à ce que son succès ouvre la voie à d’autres aventures animées. Ou peut-être même quelque chose dans le domaine du live-action.

À ce stade, des rumeurs ont persisté au cours des dernières années selon lesquelles un Monde Jurassique Une émission télévisée quelconque est en cours de développement, ou du moins en cours de discussion à un certain niveau. Il y en a même qui ont théorisé/suggéré que le court métrage en direct Battle at Big Rock, réalisé par Colin Trevorrow, était en fait une preuve de concept d’une manière ou d’une autre. Que les dinosaures à grande échelle pourraient fonctionner sur le petit écran. Pas pour rien, mais cela semble certainement être le genre de chose pour laquelle Netflix dépenserait beaucoup d’argent. Les guerres du streaming ont ouvert la voie à une telle folie. C’est certain.

Le point le plus important est peut-être quelque chose que le producteur Frank Marshall a dit l’année dernière. Le cinéaste légendaire a noté que Jurassic World : Dominion ne conclura pas le parc jurassique la franchise. Alors qu’il clôturera la trilogie cinématographique actuelle, Marshall l’a qualifié de « début d’une nouvelle ère ». Enfin, n’oublions pas que ces films ont été très rentables. À ce jour, sur cinq films, la franchise a rapporté un peu plus de 5 milliards de dollars, avec Monde Jurassique se classant parmi les films les plus rentables de l’histoire.

En prenant tout cela ensemble, il est assez facile de voir comment les cuivres d’Universal pourraient vouloir tenter de transformer ces dinosaures en un univers cinématographique. Qui sait? Peut-être que nous aurons ce crossover Jurassic World / Fast and Furious après tout. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que d’autres informations seront disponibles. Jurassic World : Dominion devrait sortir en salles le 10 juin 2022. Cette rumeur nous parvient via Giant Freakin Robot.

