« Demon Slayer », Hashira : que sont les hashiras dans « Kimetsu no Yaiba » et qui sont-ils

Les Hashira sont les piliers du Demon Slayer Corps dans le « Tueur de démons”. Ce sont vos guerriers les plus puissants, dont le but est d’éradiquer tous les démons pour protéger l’humanité. Ce groupe est sous le contrôle direct de Kagaya Ubuyashiki, et ne permet qu’au plus fort des chasseurs de s’enrôler dans ses rangs.

Bien que les fans ne le savaient pas, le premier pilier qu’ils connaissent dans la série est de Urokodaki, le professeur de Tanjiro qui lui a appris toutes les techniques de Respiration aquatique, un souffle qui l’accompagnera jusqu’à la découverte que la danse de son père faisait partie d’un souffle très ancien utilisé par les Chasseurs de démons.

Ces piliers sont en constante recherche d’un successeur, à qui ils transmettront un jour leurs techniques. Ceci est maintenu tout au long de l’histoire de sorte que l’organisation de la « Tueur de démonsContinuez à gagner des combattants puissants au fil du temps. Devenir Hashira, une Tueur de démons doit vaincre l’un des Douze lunes démoniaques ou défaite 50 démons.

Mais qui sont les Hashiras au « Tueur de démons« ? C’est une question que les fans se posent depuis qu’ils ont vu tous ces personnages se réunir à la fin de la première saison de l’anime. C’est pourquoi nous vous présentons ici tous, y compris ceux qui se sont retirés du corps.

QUI SONT LES HASHIRAS DANS « DEMON SLAYER » ?

1. Mitsuri Kanroji – Pilier de l’amour

Mitsuri est le courant Pilier d’amour dans le monde « Tueur de démons”. Avec sa technique de respiration intéressante, elle a vaincu de nombreux ennemis à son époque de chasseuse de démons. Mitsuri C’est une personne très douce et passionnée, qui a régulièrement des pensées positives sur ceux qui l’entourent. Malgré ton titre d’amour, Mitsuri il n’hésite pas en présence d’un démon.

Au lieu de cela, il actionne un interrupteur et cela devient encore plus mortel. Elle cherche désespérément un mari, mais jusqu’à présent, elle a échoué. C’est une combattante spéciale avec une peau plus dense que l’humain moyen et lorsqu’elle utilise sa marque, sa puissance augmente de façon exponentielle.

2. Kanae Kocho – Pilier Fleur

Kanae c’était l’ancien Fleur Pilier dans le Corps de chasseurs de démonsainsi que la soeur de l’ancien Pilier d’insectes, Shinobu Kocho. Kanae c’était l’un des rares Chasseurs de démons mentalement stable, et portait régulièrement un beau sourire sur son visage. Une fille aimante, elle veille toujours à prendre soin de ses sœurs, Shinobu Oui Kanoï tsuyuri.

Pendant sa durée de vie, Kanae Il espère profondément que le monde arrivera à un endroit où les humains et les démons pourront coexister pacifiquement, malgré leur histoire commune d’effusion de sang. N’a pas été vu Kanae se bat souvent dans la série, mais sa place dans le Piliers C’est un témoignage de vos capacités.

3. Jigoro Kuwajima – Pilier rugissant

Jigoro est le professeur de Zenitsu et l’ancien Pilier rugissant. Il est actuellement un vieil homme, donc sa force a considérablement diminué en raison du passage du temps. Mais, en tant que maître des techniques secrètes de massacre de démons, il possède encore une quantité considérable de connaissances qu’il peut transmettre à la génération suivante.

Jigoro est un professeur déterminé, qui essaie sérieusement de transmettre ses enseignements aux Zenitsu. En raison de son expérience en tant que Tueur de démons, estime qu’il doit préparer la prochaine génération à lutter contre la menace de Muzan Kibutsuji. À son meilleur, Jigoro il a utilisé la technique de respiration éclair avec un effet mortel, avant de se retirer en raison de la vieillesse et des blessures.

4. Shinobu Kocho – Pilier d’insectes

Un cinglé, même parmi cette force émotionnellement instable de Tueurs de démons. Shinobu c’était l’ancien Pilier d’insectes du Corps de chasseurs de démons et soeur de Kanae kucho. Shinobu ce n’était pas comme beaucoup d’autres Tueurs de démons, son manque de force physique signifiait qu’il ne pouvait pas couper la tête des démons pour les vaincre.

Pour compenser cela, il a développé un style de combat qui s’appuyait sur des coups de poing et des poussées. Elle l’utilise pour injecter différents types de poisons à ses ennemis, qui meurent souvent dans la confusion. Elle avait également une quantité incroyable de connaissances médicales en tête qui étaient d’une grande utilité pour la société.

5. Muichiro Tokito – Pilier de la brume

Muichiro Tokito est l’ancien Pilier de la brume du Corps des tueurs de démons. Cela leur a été d’une grande utilité et repose strictement sur la logique pour résoudre leurs missions. Il croit fermement que les émotions ne devraient pas jouer un rôle dans le processus du chasseur.

Malgré ses formes logiques, on constate parfois que Muichiro agit de manière illogique, s’égarant souvent tout seul ou se perdant dans son propre esprit. Malgré ces caprices, il est efficace dès qu’il essaie de vaincre les démons. Muichiro il était assez fort pour vaincre facilement une lune supérieure après avoir éveillé sa marque.

6. Obanai Iguro – Pilier du Serpent

Obanaï c’est un homme strict, qui adhère strictement aux règles de l’association et lui sert de Pilier du Serpent. Il est connu pour punir et critiquer ouvertement ceux qui ne respectent pas les règles de l’organisation. Il encourage également ses camarades à donner leur vie pour lui. Corps de tueur de démons, estimant que c’est son devoir et ne retient pas ses propos, même avec ses compagnons Hashira.

Malgré leurs manières cruelles, Obanaï a montré qu’il se soucie de Mitsuri Oui Kagaya. Le style de respiration du serpent de Obanaï lui permet d’adopter de nombreuses techniques glissantes d’un serpent, faisant de lui un combattant dangereux.

7. Tengen Uzui – Pilier du son

Tengen est un ex Pilier du son, qui a pris sa retraite du service officiel après avoir subi une blessure grave lors d’une bataille contre un membre des rangs de la Démons supérieurs. Tengen c’est un personnage trop extravagant, qui prépare presque toujours quelque chose d’intéressant.

Son rang d’ex Pilier parle de sa force, mais ses compétences en leadership ont également été un grand atout pour lui pendant ses années de service actif. Bien qu’il soit actuellement à la retraite et marié à plusieurs femmes, il travaille toujours dur pour aider Tueurs de démons sur leurs missions. Ses techniques de respiration sonique font de lui un ennemi mortel du plus puissant des démons.

8. Kyojuro Rengoku – Pilier de Flamme

Kyojuro était le Pilier de Flamme plus récent. Avant de mourir au combat, il était connu pour être l’un des Hashira avec un potentiel fou. Kyojuro Il a été bien élevé par ses parents et ils lui ont appris que les forts doivent toujours essayer de protéger les faibles. Il était connu pour remplir joyeusement ses fonctions de Pilier et il était toujours disposé et capable d’aider en cas de besoin.

Cela faisait parfois fuir ses sentiers les plus excentriques, mais sa force et son dévouement signifiaient que personne ne faisait vraiment attention à ses étranges manières. Sa force résidait dans le fait qu’il pratiquait intensivement sa technique de respiration, la perfectionnant en une arme mortelle.

9. Sakonji Urokodaki – Pilier d’eau

Sankonji est l’ancien Pilier d’eau et professeur de Tomioka et Tanjiro. Il est l’un des premiers associés à la Tueurs de démons à révéler. En tant que maître épéiste, Sakonji il a beaucoup d’expérience et de connaissances à transmettre. En tant que tel, il sert souvent d’entraîneur pour les aspirants Chasseurs de démons.

Quoi Tanjiro, possède un odorat exceptionnel qui peut souvent être d’une grande aide pendant la bataille. Il est chargé de transmettre la technique de respiration aquatique, qui a sauvé Tanjiro Oui Tomioka A de nombreuses reprises. Bien qu’il soit plus âgé maintenant, il dispose toujours d’un pouvoir considérable.

10. Sanemi Shinazugawa – Pilier du vent

Sanemi il est le frère aîné de Genya Shinazugawa et le courant Pilier du vent. Il est connu pour être obtus, prompt à la colère et quelque peu difficile à satisfaire. En raison du traumatisme lié aux démons, il se méfie incroyablement d’eux. Ayant perdu une grande partie de sa famille aux démons, il a développé une forte haine pour eux et refuse d’accepter l’idée que les deux factions pourraient jamais vivre en paix.

Sanemi Il a un groupe sanguin rare qui est extrêmement attrayant même pour les démons les plus forts et l’utilise souvent pour les attirer avant de les exécuter rapidement. La combinaison de son souffle et de son épée l’a conduit à devenir l’un des Tueurs de démons le plus prometteur.

11. Giyu Tomioka – Pilar del Agua

Giyu est un disciple de Sakonji Urokodaki, ayant appris les techniques de respiration aquatique du maître épéiste. En utilisant ces capacités, il a montré sa force et a finalement obtenu le poste de Pilier d’eau. Giyu Il a parcouru un long chemin pour maîtriser ces techniques et submerge souvent complètement les démons auxquels il fait face.

Giyu Il peut souvent être réservé car il a du mal à s’exprimer, mais a un cœur bon et sincère. Son épée de chasseur de démons augmente considérablement sa force de combat, et avec le temps, il pourrait devenir l’un des Tueurs de démons le plus fort de l’histoire.

12. Gyomei Himejima – Pilier de pierre

Gyomei est considéré comme le Hashira courant plus fort, car Kagaya Ubuyashiki l’ont recruté dans leurs rangs. Pendant une grande partie de sa vie, Gyomei il n’était qu’un aveugle normal jusqu’à ce qu’un démon l’attaque dans le temple, où il vivait avec des enfants orphelins. Le démon est venu au temple et a tué plusieurs des enfants qui y vivaient.

GyomeiIrrité par cette défaite, il passe à l’offensive et c’est alors qu’il découvre qu’il est remarquablement fort. Même les démons les plus puissants en sont venus à reconnaître la force de Gyomei et sa technique de respiration en pierre. Cette technique, sa force physique et son épée se combinent pour créer le plus redoutable des chasseurs de démons.