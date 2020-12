Eddie Izzard s’identifie comme un genre fluide et utilise les pronoms «  elle  » et «  ses  »

Eddie Izzard fait campagne pour le parti travailliste à Mermaid Quay le 10 mai 2017 à Cardiff, au Pays de Galles. (Matthew Horwood / )

La comédienne et militante travailliste Eddie Izzard a déclenché une vague «d’euphorie collective du genre» lorsqu’elle a été mentionnée avec ses pronoms lors d’une récente apparition télévisée.

Eddie, 58 ans, dont la carrière dans la comédie stand-up a commencé à Londres à la fin des années 80, a figuré dans le dernier épisode de la série Sky Arts Artiste portraitiste du Année, lorsque les candidats se sont référés à elle tout au long avec ses pronoms.

«C’est le premier programme où j’ai demandé si je pouvais être« elle »et« elle »», dit Eddie dans un clip.

Lorsqu’on lui a demandé ce que cela faisait, elle a répondu: «Eh bien, c’est génial. Les gens supposent simplement, ou ils me connaissent avant.

En disant que «c’est une petite période de transition», elle a ajouté: «Je suis fluide. Je veux juste être basé en mode fille à partir de maintenant. C’est très positif.

Pour tous ceux qui étaient confus, voici ce qu’Eddie a dit à propos de ses pronoms à partir de maintenant. #EddieIzzard #TransIsBeautiful pic.twitter.com/m0ZxhqtmRb – Sam (@spamvicious) 20 décembre 2020

Une (très) brève histoire d’Eddie Izzard et de son sexe

Eddie Izzard est devenue transgenre pour la première fois en 1985 et a déclaré qu’elle savait qu’elle était trans à l’âge de quatre ans.

Au festival Fringe d’Édimbourg en 1992, Eddie devait être trouvé à 4 heures du matin une nuit en train de discuter avec un Indépendant journaliste, qui lui a demandé d’être une travestie – comme elle se référait alors à elle-même.

«Les gens me demandent pourquoi je porte des robes pour femmes», a-t-elle répondu. «Mais je n’arrête pas de leur dire, ce ne sont pas des robes de femmes. Ce sont mes robes.

Comme beaucoup de femmes trans, Eddie a fait face au ridicule et au harcèlement pour être trans – y compris de la part de trois adolescentes qui l’ont poursuivie dans la rue le premier jour où elle portait une robe et du maquillage à l’extérieur, quelques mois après avoir commencé à un groupe de soutien pour les transsexuels.

En 2014, elle a gentiment réprimandé un intervieweur qui s’est dit «déçu» qu’elle ne porte pas de talons hauts pour son dernier spectacle. «Tu ne fais pas autant ça, non? Eh bien, vous portiez des bottes, je suppose, mais d’après ce que je lisais, vous ne faites plus tellement de traînée », lui a-t-elle demandé.

«Mes talons étaient hauts, mais à quelle hauteur doivent-ils être? Je porte ce que je veux quand je veux. Je n’appelle pas ça glisser; Je n’appelle même pas ça du travestissement. Il porte juste une robe », répondit Eddie.

On lui a alors demandé si elle «l’appelait du travestisme».

« Non, » répondit-elle, « je l’appelle simplement porter du maquillage. Aucune femme ne dirait d’une autre femme: «Oh, elle porte un pantalon, qu’est-ce qui se passe avec ça?

«Faire glisser pour moi est un costume, et ce que j’essaie de faire, c’est que parfois je vais me maquiller dans les rues, me rendre au concert, me maquiller, faire le spectacle, puis me maquiller revenir sur. C’est l’inverse de la traînée. Ce n’est pas une question d’artifice. C’est moi qui m’exprime juste.

«Alors, quand je fais campagne à Londres pour la politique, je fais campagne avec le maquillage et les ongles. C’est exactement ce que j’ai, comme n’importe quelle femme.

Et en 2016, elle a déclaré à la BBC qu’elle avait «une génétique de garçon et une génétique de fille», dans une vidéo au cours de laquelle elle porte un équipement de course de marathon pour obtenir ses ongles d’un rouge satisfaisant.

«Peu importe le sexe ou la sexualité, la façon dont vous vous identifiez ou qui vous aimez, cela n’a pas d’importance – que faites-vous dans la vie? Tu fais quoi? Qu’ajoutez-vous à l’existence humaine? C’est ce qui compte », dit-elle.

Eh bien, tout à fait.

Le contrecoup inévitable

Les transphobes – même pendant une pandémie littérale qui a bouleversé la vie de la plupart des gens et contraint ceux d’entre nous qui sont encore en vie et en bonne santé à passer en mode survie – seront malheureusement des transphobes.

Eddie Izzard demandant que ses pronoms soient utilisés à partir de maintenant a été accueilli avec joie et amour par la plupart des gens, mais un petit groupe de bigots à l’esprit petit a été fortement offensé. Bien sûr, il faut s’y attendre – la transphobie au Royaume-Uni a actuellement pris une spirale au point où la plupart des personnes trans ont peur de quitter la maison.

Un groupe de pression anti-trans, l’Alliance LGB, a écrit à Eddie Izzard sur Twitter. «Salut Eddie», commença le tweet, «bonnes vacances!»

«Certains de ceux qui vous ont toujours admiré se sentent plutôt déçus par votre annonce. Nous sommes convaincus que vous ne vouliez pas offenser. Nous aimerions vous inviter à en discuter lors d’un appel Zoom. Contactez-nous. »

Si vous êtes offensé par le choix des pronoms des autres, étant donné tout ce qui se passe, puis-je suggérer d’avoir un peu de recul? Solidarité avec Eddie Izzard, qui est libre, comme tout le monde, de se définir dans les termes qu’elle juge appropriés. pic.twitter.com/OJYyY0Zjxo – Charlotte Nichols (@ charlotte2153) 28 décembre 2020

Malgré l’audace de penser qu’un comédien de renommée internationale et un trésor national britannique les accompagneraient avec Zoom, ou même verraient leur tweet, il semble un peu étrange que ceux qui ont «toujours» admiré Eddie se sentent désormais «déçus».

Eddie Izzard est ouvertement trans depuis le début de la vingtaine. Le langage qu’elle a utilisé pour se décrire et son sexe a bien sûr changé – le vocabulaire queer et trans a changé de manière presque inimaginable depuis sa naissance, y compris le fait que «queer», bien que toujours jeté comme une insulte, a été repris comme une étiquette politique ( il semble que ce soit au début des années 2000 qu’elle est passée du «travesti» au «transgenre»).

Rien n’a changé chez Eddie Izzard sauf que maintenant, au lieu de se référer à elle-même avec l’un ou l’autre des pronoms binaires, elle veut maintenant que seuls ses pronoms soient utilisés. En regardant la situation dans son ensemble, c’est un petit moment de joie pour une personne – reflété sur ceux des communautés transgenres qui reconnaissent ce qu’il faut pour en arriver là – et pas grand-chose d’autre.

Mais les pronoms semblent être un point sensible pour les militants transphobes, qui affirment à la fois que le genre n’existe pas (c’est une «idéologie trans extrémiste», apparemment) et que les personnes trans sont une menace pour les femmes (un sexe elles-mêmes, la dernière fois que nous avons vérifié) .

Cependant, un peu de fanatisme condescendant ne se débarrassera pas d’Eddie – et que donnerions-nous, je me demande, pour la voir répondre à ce genre de chahut depuis une scène?

Dans les années 80 et 90, quand Eddie faisait ses premiers pas pour vivre sa vérité, le langage de la transness et la sensibilisation du public à la diversité des genres étaient très différents de ce qu’il est aujourd’hui. Quelle merveille alors, quelle euphorie, pour elle de grandir fièrement et d’entrer dans cette vérité aujourd’hui.