« Cobra Kai »: l’époque où Ralph Macchio a failli revenir en Daniel LaRusso avant la série

« Cobra Kai« Ramener » The Karate Kid « de la meilleure façon. Daniel LaRusso et Johnny Lawrence ne sont pas seulement des adultes maintenant, mais ils ont de nouveaux adolescents Karate Kids à encadrer. La série a été créée sur YouTube en 2018 et a déménagé sur Netflix en 2020, où l’audience n’a augmenté que de manière exponentielle.

La saison 4 la production vient de se terminer et est en route. Cependant, « Cobra Kai« ce n’était pas la première tentative de relance « Le Karaté Kid ». « Cobra Kaï » poursuit la franchise de « Karate Kid ». Cela ramène non seulement à ralph macchio Oui Guillaume Zabka du film original, mais il compense également la plupart des suites.

La saison 3 apporté des personnages de « Le Karaté Kid II », et la saison 4 promet le retour du méchant de « Karaté Kid Partie III » Éponge Argent (Thomas Ian Griffith). Dans une récente interview, Zabka dit qu’il est presque revenu pour le Partie III.

Macchio je parle avec Kara swisher sur votre podcast Se balancer du New York Times les 26 janvier à propos de la troisième saison de « Cobra Kaï ». Au cours de cette interview, il a révélé certaines des idées de redémarrage précédentes de « Karate Kid » qu’il a rejeté au fil des ans.

LE TIMES RALPH MACCHIO REVIENT PRESQUE EN TANT QUE DANIEL LARUSSO AVANT LA SÉRIE

Daniel et Sam dans cette nouvelle saison devront trouver une autre maison (Photo : Netflix)

Après que « Le prochain Karaté Kid », ralph macchio obtenu le lancement de « Le prochain Karaté Kid », c’était toujours là Pat morita comme lui Monsieur miyagiMais cette fois j’entraînais une fille Julie Pierce. Macchio n’apparaissait pas dans le film, sorti en 1994.

Mois après, John Travolta a connu un retour en carrière avec « Pulp Fiction » qui a inspiré un entrepreneur à aborder Macchio. « Il y a eu des lancements », il lui a dit Macchio à Se balancer. « Certains d’entre eux étaient le discours de l’ascenseur. Travolta, regarde ce qui vient d’arriver à « Pulp Fiction » et à lui. Vous devriez revenir en arrière et faire la version David Lynch de Daniel LaRusso. Alors j’ai pensé : ‘D’accord, de quoi s’agit-il ?’ «

Cobra Kai est devenu un phénomène Netflix mondial. (Photo : Netflix)

Avant que de « Cobra Kaï », quelqu’un a suggéré un mélange de films sportifs, John G. Avildsen a réalisé les trois premiers films de « Karate Kid ». Avildsen il a également réalisé l’original « Rocheux », gagnant d’un oscar. Peut-être qu’aujourd’hui, la conversation sur l’univers partagé serait plus la bienvenue, mais Macchio, il n’était pas intéressé à rejoindre d’autres films.

« Mon préféré, qui a été remis à John Avildsen, le réalisateur du film Karate Kid », Il a dit Macchio. « Quelqu’un a dit: ‘Vous savez, j’ai toujours pensé à ce qui se passerait si Rocky Balboa avait un fils et Daniel LaRusso avait un fils et qu’ils se rencontraient entre Philadelphie et Newark.’ Nous rions tous. Cela ne fonctionnera jamais. »

Le manoir utilisé pour filmer la maison LaRusso dans « Cobra Kai » est à vendre dans la vraie vie (Photo: Netflix)

ralph macchio Je n’étais pas prêt à visiter à nouveau « Le Karaté Kid » jusqu’à ce que « Cobra Kai. » 2018 était le bon moment pour Macchio pensez à mettre le gi de Karaté. Au milieu 90, Macchio il était prêt à raccrocher sa ceinture noire. Macchio Il avoue que les choses se sont ralenties dans le monde du cinéma et qu’il a fait plus de théâtre.

La télévision l’a aidé à revenir à l’écran avec des rôles dans « Ugly Betty « , » Psych and The Deuce « . Au moment où les créateurs de « Cobra Kaï » ils l’ont jeté, « Le Karaté Kid » Il semblait prêt et prêt à nouveau. « Je suppose que c’était ma place., Il a dit Macchio.