« Imma Tataranni » : de quoi s’agit-il et ce que l’on sait de la série italienne

Outre les productions turques, la série italienne Ils disent aussi qu’ils sont présents sur la grille de contenu télévisuel de le 1. Bien que « El comisario Montalbano » ait été décrit comme le grand pari tana pour le signal public, ETP Diverses promotions d’un autre drame du pays méditerranéen ont déjà été avancées : il s’agit de « Imma Tataranni ».

Le signal ibérique a réussi à se maintenir à flot grâce à des romans étrangers tels que « Unfaithful », « Bitter Land » ou « Original Sin », ces productions étant d’origine ottomane qui ont obtenu un excellent accueil en quelques semaines grâce à leur excellent casting de acteurs et scénario divertissant plein de suspense.

Ainsi, Directeurs de TVE Ils ont décidé d’incorporer plus de productions d’autres pays pour être les leaders au diapason, et ils ont décidé d’acquérir les droits de différents drames italiens.

La production italienne a été créée en 2019 (Photo : RAI 1)

En ce sens, « Commissaire Montalbano » a été l’un des premiers romans italiens qui a su briller l’été dernier dans le 1. Maintenant, au milieu de 2023, TVE prévoit de placer un autre feuilleton de ce même pays dans la première tranche horaire de nuit.

DE QUOI PARLE « IMMA TATARANNI », LE NOUVEAU ROMAN QUI ARRIVE SUR TVE ?

Basé sur les romans de Mariolina Venezia, « Imma Tataranni » était une production visuelle réalisée par la chaîne italienne RAI 1. Selon le synopsis, l’intrigue tourne autour d’Imma, un procureur adjoint du ministère public de Matera qui a un caractère incorruptible quand demander justice dans leur localité.

Ce qui frappe dans ce pari italien, c’est la capacité professionnelle d’Imma lorsqu’il s’agit de mener des enquêtes et de rechercher des informations auprès de criminels.

Le roman raconte les aventures d’Imma, une audacieuse procureure italienne (Photo : RAI1)

Et c’est qu’Imma, contrairement à ses collègues procureurs, ne tombe pas dans des méthodes faciles ou conventionnelles lorsqu’elle demande justice, mais a sa propre stratégie pour connaître la vérité. De cette façon, le protagoniste commence à gagner des ennemis et une vague de critiques qui remet en cause son séjour au ministère.

Il convient de dire que la série a été lancée en 2019 et a remporté de nombreux éloges pour son scénario, ses performances et la représentation de la ville de Matera, connue pour ses paysages et ses emplacements sur le territoire italien.

COMBIEN D’ÉPISODES COMPTE « IMMA TATARANNI » ?

La série compte un total de 14 épisodes dans sa première saison, bien qu’il ne soit pas exclu que la chaîne ibérique ait l’intention de diviser les émissions et de prolonger la durée de la série sur le signal TVE.

Pour l’instant, nous attendons avec impatience ce nouvel opus qui nous emmènera dans la belle ville de Matera. Pensez-vous le perdre ?

ACTEUR INTÉRIMAIRE DE « IMMA TATARANNI »