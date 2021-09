Luis Miguel, la série : premier trailer et date de sortie de l’ultime saison

La série de Luis Miguel sur le service de diffusion en continu Netflix C’est devenu l’une des productions les plus populaires et les plus acclamées de ces derniers temps, alors que le chanteur a ouvert la porte de sa vie intime à ses millions de fans à travers le monde. Ce qui est certain, c’est que cette histoire prendra fin dans la saison trois et nous avons déjà votre date de sortie confirmée. Regardez quand ce sera !

C’est le 30 mai dernier que le huitième et dernier épisode du deuxième volet a été diffusé sur la plateforme, intitulé « L’histoire d’un amour ». Comme il nous en avait l’habitude, il nous a laissé une clôture passionnante et avec plus de révélations que tous les followers attendaient, parmi eux, la raison pour laquelle son frère Sergio est parti et a décidé de ne rien avoir à faire avec la vie de Micky.







Bien qu’il n’y ait pas trop de détails sur l’intrigue, le magazine Qui avance le programme se poursuivra de la même manière que nous l’avions vu avec deux échéanciers. C’est-à-dire que nous verrons sa réaction après avoir appris que sa fille est en Espagne avec son manager et ami, et nous aurons des moments de son stade adulte, dans laquelle Il a déjà un air vieilli avec des cheveux gris, comme on le voit sur la photo qui a fuité ces dernières heures. Voici à quoi ressemblera Diego !

Après une longue interruption de la pandémie de coronavirus, Bonnet a partagé une image rapportant le début du tournage de la troisième saison. Là, il a donné plus de révélations, comme la confirmation que Mariah Carey apparaîtra, interprétée par Jade Ewen. De plus, l’instantané prévoit que nous verrons Alejandra Ambrosi dans le rôle de Karla déjà Mauricio Abad comme Sergio adulte.

A travers leurs réseaux sociaux, le compte officiel de Luis Miguel a invité ses abonnés à entrer sur son site Web et à scanner un code QR, ce qui révélerait un message important. Ce qui était derrière n’était ni plus ni moins que un premier aperçu et sa date de sortie : 28 octobre. « Le Soleil revient pour la dernière fois », était le message choisi pour la promotion des derniers épisodes sur Netflix. Regardez la bande-annonce ici !