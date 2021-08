Britney Spears explique pourquoi elle publie des photos topless sur Instagram

« Avant que je vous montre plus de photos de mon corps… je veux que vous compreniez mes réflexions sur l’exposition de ma peau !!!! »

Britney Spears a expliqué les raisons pour lesquelles elle publie des photos seins nus sur Instagram – et, honnêtement, nous sommes là pour ça !

La chanteuse s’est tournée vers les médias sociaux pendant la bataille de la tutelle avec son père et, dans le cadre de son contenu régulier, a publié des photos torse nu. Dans un nouveau post, elle explique que cela la fait se sentir « plus légère » et qu’elle est « née nue dans ce monde », alors, vous savez, pourquoi pas ?

« Non les gars… Je n’ai pas eu de boulot en une semaine… et je ne suis pas enceinte… J’ai des seins sur ces photos parce que j’ai dévoré de la nourriture !!!! » Britney a écrit à côté d’une galerie d’elle portant un bas de bikini blanc et des bottes de cowboy rouges. « Avant que je vous montre plus de photos de mon corps… je veux que vous compreniez mes réflexions sur l’exposition de ma peau !!!! »

En légende, Britney poursuit : » A mon avis c’est assez tordu [that] la réponse immédiate quand une femme est sexy et qu’elle veut en jeter une couche… non… je ne parle pas dans un club de strip-tease ou [during] une performance… juste à l’échelle pratique d’être dans votre voiture et de réaliser que vous portez une stupide chemise à manches longues en été !!!! La réaction immédiate à toute femme qui fait cela après avoir perdu une couche est DAMN I FEEL BETTER… donc vous pensez que vous êtes mieux !!!”

Britney a également expliqué à quel point la performance sur scène l’avait rendue trop gênée par le passé. Elle a déclaré: « J’ai eu un milliard de spectacles où j’ai fait ça et à ma grande horreur uhhh [well]… parfois je n’avais pas l’air si bien… TROP DE FOIS et c’est vraiment embarrassant mais dans mon imagination c’était génial !!!! Je veux dire que je ne veux pas que quelqu’un voie la grosse fossette sur mon cul, mais j’ai l’impression que la performance m’a rendu trop conscient de mon corps et ce n’est pas attirant… »

Elle a également ajouté que le « poids du monde » reposait sur ses épaules ces derniers temps et qu’elle souhaitait se voir « plus légère ».

« La psychologie de me voir dans ma forme la plus pure prouve que la douleur… blesser… les larmes… et les lourds fardeaux ne sont pas qui je suis. Je suis une femme…. une belle… femme sensible qui a besoin de me regarder dans ma forme la plus pure !!!” elle a continué.

Britney a récemment fait d’importants progrès dans la bataille pour reprendre le contrôle de sa propre succession après que son père, Jamie Spears, a accepté de quitter son poste de conservateur « quand le moment sera venu » la semaine dernière.

La carrière de la chanteuse est entre les mains de tuteurs légaux depuis 2008, mais les fans se mobilisent autour d’elle depuis quelques années avec la campagne #FreeBritney.

Remerciant ses fans dans le post, elle a également ajouté: « Je dois admettre que les commentaires de FREE BRITNEY après avoir enlevé ma chemise étaient vraiment vraiment drôles !!! La campagne Free Britney a commencé avec toutes vos superbes chemises roses Free Britney il y a 3 ans !!! Le mouvement a une signification bien plus profonde que vous ne pouvez l’imaginer… mes fans ont toujours été tellement incroyables et je vous aime tous. »

