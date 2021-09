Extraction 2 de Chris Hemsworth se déplace en Europe pour des problèmes de sécurité et de planification

Netflix est prévu Extraction La suite déplacera désormais le tournage en Europe, plus précisément à Prague, capitale de la République tchèque, ayant initialement prévu de faire le film en Australie. L’équipage pour Extraction 2 auraient déjà commencé à se préparer en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, lorsqu’ils ont reçu la nouvelle de Netflix et de l’AGBO des frères Russo que la production serait plutôt déplacée vers l’Europe.

Alors que l’Australie est un attrait majeur pour les productions cinématographiques depuis un certain temps, des sources proches de Netflix ont déclaré que le changement de lieu s’était produit en raison d’une myriade de facteurs associés à la fois à la situation mondiale actuelle et au calendrier de retour de la star Chris Hemsworth. En raison des incertitudes croissantes associées au tournage en Australie, telles que les blocages et un faible taux de vaccination, le géant du streaming a estimé que la relocalisation était le seul choix sûr et permettrait Extraction 2 commencer la production sans délai.

Sorti en avril de l’année dernière, le premier Extraction suit Thor : Amour et Tonnerre Star Chris Hemsworth en tant que mercenaire du marché noir nommé Tyler Rake, qui n’a plus rien à perdre grâce à sa longue et violente carrière. Alors qu’il est à son plus bas niveau, Rake a une chance de se racheter lorsqu’il est engagé pour sauver le fils kidnappé d’un seigneur du crime international emprisonné, mais, dans le monde obscur des trafiquants d’armes et des trafiquants de drogue, une mission déjà mortelle se rapproche de l’impossible.

Bien que l’on sache encore très peu de choses sur la direction de la suite de Netflix, Joe Russo a déjà fait allusion à ce qu’ils prévoyaient, suggérant que Extraction 2 sera à la fois une préquelle et une suite. « L’accord est conclu pour que j’écrive Extraction 2, et nous sommes dans les étapes de formation de ce que l’histoire peut être », a déclaré Russo plus tôt cette année. « Nous ne nous engageons pas encore à savoir si cette histoire avance ou recule dans le temps. Nous avons laissé une grande fin lâche qui laisse des points d’interrogation pour le public. » Russo a ensuite doublé cette idée en ajoutant: « J’ai commencé à écrire la suite (prequel?) Il y a trois semaines. C’est un super personnage pour lequel écrire, avec une performance fantastique de Hemsworth. Donc, cela facilite mon travail. Je pense que la mission est de monter l’échelle sur celui-ci, à la fois émotionnellement et physiquement. »

Extraction a émergé comme un énorme succès pour le service de streaming, avec l’écrivain et Avengers : Fin de partie réalisateur Joe Russo confirmant rapidement qu’un suivi avait été éclairé. Non content de se contenter de suites directes, Russo a depuis révélé que le plan de la série est de créer des retombées qui exploreront à la fois des personnages familiers et nouveaux. « Je ne vais toujours pas m’engager parce que je pense que c’est plus excitant de surprendre les gens, mais je dirai ceci : nous travaillons à construire un univers de films qui pourraient potentiellement explorer certains des autres personnages du premier film et quelques nouveaux personnages et voir plus d’interactions historiques entre les personnages », a déclaré Russo à propos de leurs plans. « Donc, si vous êtes intéressé par le personnage de David Harbour, vous pourrez peut-être le voir dans un futur film d’Extraction. »

Extraction 2 n’a pas encore de date de sortie, mais attendez-vous à en voir beaucoup plus de Tyler Rake à l’avenir. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Variety.

Sujets : Extraction 2, Extraction