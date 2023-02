Luis Miguel a révélé quelque chose que beaucoup soupçonnaient sur ses réseaux sociaux

in

Une série de messages percutants a fait sensation parmi les followers de Luis Miguel et c’est le chanteur lui-même qui a révélé des nouvelles négatives sur ses réseaux sociaux.

©GettyLuis Miguel

Luis Miguel Il est sur le point de revenir sur scène et ses followers ne pourraient pas être plus heureux. Dans ce contexte, une série de messages de Sol de México a sonné l’alarme de ses fans qui s’inquiétaient et voulaient savoir ce qui se passait à ce moment-là avec l’idole de tant de générations qui savait apprécier la musique de cet interprète talentueux.

La vérité est que la première conjecture à laquelle sont parvenus les partisans de Luis Miguel sur Twitter est que le compte du chanteur mexicain avait été piraté en raison de la nature des messages qu’ils partageaient au nom de l’artiste. Dans la nuit du 25 février, il a fait quelque chose qu’il n’avait pas fait il y a 4 ans, il a salué tout le monde : « Bonne nuit je t’aime ». Par contre, il y avait un tweet qui, d’après ce qu’il disait, si vous lui donniez un like, il vous donnerait un ticket pour ses prochains spectacles. ce poste Il avait 200 000 likes et 8 000 retweets..

Luis Miguel et les mauvaises nouvelles

Ainsi les adeptes de Luis Miguel est arrivé à la conclusion que le Sol de México avait été piraté : « Ils ont piraté son compte ? », « Ils ont piraté Luis Miguel », « Je pense qu’ils ont piraté le compte de notre soleil », « Chale a bien piraté », « Énormément piraté, ils l’ont frappé hahahahaha », « Quelqu’un a volé son compte, j’ai vu quelque chose étrange quand il a dit je vous aime tous », « OK, je pense qu’ils l’ont déjà piraté, mais pour une raison quelconque, j’ai déjà aimé mon sultan ».

Via son compte Instagram Luis Miguel a confirmé que son Twitter avait bien été piraté. Dans ce même sens, son frère Alejandro Basteri a déclaré avoir dit, très furieux : « Quel manque d’intégrité et une façon de ne pas respecter, je désapprouve quiconque usurpe l’identité de quelqu’un pour foutre ! ». Il n’est pas étrange que le récit d’une célébrité tel qu’il est Luis Miguel être victime de ce genre d’experts qui utilisent leurs connaissances pour créer la confusion et le chaos sur le Web.

Heureusement, les adeptes de Luis Miguel Ils sont déjà avertis du piratage que le Sol de México a subi sur Twitter et ils ignoreront les différents messages qui arrivent par ce biais, comme la publication qui offrait des billets gratuits pour les likes, quelque chose qui aurait sûrement pu arriver au début pour exciter le les fans les plus impatients d’apprécier le retour de l’artiste sur scène. Très mal!

