Rien à voir avec Marvel : le film de Chris Evans qui triomphe sur Netflix et est idéal pour les fans de suspense

En 2019, les fans de Marvel ont été confrontés à une décision inattendue : l’âge de Chris Evans alors que Captain America touchait à sa fin. Après Avengers : fin de partieLà où le personnage a décidé de retourner à son époque pour passer ses derniers jours avec son grand amour, l’acteur a fait ses adieux à la franchise de super-héros. Et, à partir de ce moment, le rôle de sentinelle de la liberté était vacant.

Chris Evans, qui était déjà bien connu avant Marvel, a fini de se catapulter vers une renommée internationale en donnant vie au First Avenger. Dans ces films, il a réussi à démontrer sa capacité et sa capacité d’action au point de devenir l’un des plus reconnus dans ce genre. Pour cette raison, en plus de son passage au MCU, l’interprète a différents projets de ce type.

En fait, il y a un film dans lequel il joue qui triomphe sur Netflix d’une manière inégalée. Bien qu’il soit plus proche du suspense, ce film a son côté action et adrénaline. Il s’agit de Cellulaire, sorti en 2004 et qui fait déjà le tour du monde grâce à son lancement sur la plateforme. Avec un score de 6,5 sur IMDB, Evans se démarque dans cette performance où il incarne Ryan Ackerman.

De quoi s’agit-il? Le synopsis de Cellulaire diffusé par Netflix dit : « Un homme répond à son téléphone portable et une voix inconnue le supplie de l’aider à échapper à un fou qui l’a kidnappée avec sa famille”. Sans doutes, Chris Evans se lance dans une aventure qui révèle son niveau d’acteur et s’impose une fois de plus comme l’un des meilleurs acteurs de l’industrie.

De plus, il faut noter que Cellulaire a un casting imbattable. Aux côtés d’Evans, Jason Statham, Kim Basinger et Jessica Biel participent à ce film, qui éblouissent aussi avec des personnages qui font même peur à un moment donné. Autrement dit, pour ceux qui sont de vrais fans de suspense, c’est le film idéal pour passer le week-end.

