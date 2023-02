L’anime Pokémon présente deux nouveaux personnages de la saison et l’un est Pikachu

Après qu’Ash soit finalement devenu le meilleur au monde Pokémonentraîneur, son parcours touche maintenant à sa fin après 25 ans. Dans certains épisodes finaux, les téléspectateurs peuvent dire au revoir à Ash et Pikachu et revivre des moments émouvants avec eux. Bien sûr, ses premiers compagnons sont également là Misty et Rocko.

Dans la saison suivante, au cours de laquelle nous avons introduit pour la première fois Pokémon de Cramoisi et violet voir, nous ne suivrons plus Ash, mais Liko et Roy sur leurs aventures. La société Pokémon a maintenant introduit deux autres personnages qui apparaîtront dans la saison à venir, dont l’un devrait nous sembler familier.

L’anime Pokémon présente Friedel et son Pikachu

Quels caractères sont ajoutés ? Liko et Roy les rejoignent Friedel et son partenaire Pokémon ajoutée. Friedel ressemble à un pilote car il porte des lunettes de pilote et une veste de vol. Il est censé être Liko et Roy dans leurs aventures les accompagner, mais on ne sait pas s’il voyage directement avec eux ou s’il ne les rencontrera qu’à certaines gares.

© La société Pokémon

Son partenaire Pokémon est Capitaine d’aviation Pikachu. Ce ne sera probablement pas le même Pikachu qui a accompagné Ash dans son voyage. Le Pikachu en porte un chapeau de capitaine sur sa tête et correspond parfaitement à son entraîneur Friedel.

Friedel est aussi l’un Professeur Pokémon. Il est connu pour être habile à combattre les monstres de poche, malgré sa position de professeur de Pokémon. « professeur de Pokémon combattant » désigné.

Pokémon Day 2023 pourrait fournir de nouvelles informations

Selon The Pokémon Company, plus d’informations suivront. Peut-être que plus de détails seront révélés lors du Pokémon Day 2023, qui célèbre l’anniversaire de la franchise « Pokémon » le 27 février 2023.

Quand pourrait être la révélation ? A l’occasion de l’anniversaire il y aura un stream qui débutera lundi prochain à 15h00 heure allemande scintille sur les écrans. On ne sait pas s’il y aura de nouvelles annonces concernant l’anime.

Mais beaucoup s’attendent à ce que de nouveaux jeux « Pokémon » soient dévoilés dans ce flux. Ainsi serait DLC pour « Pokémon Crimson & Crimson » ou de nouveaux jeux de la Pokémon allons-y– ou Pokémon Légendessérie envisageable.