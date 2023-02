Le flash révèle de nouvelles images dans un spot télévisé

Flash et Supergirl s’associent pour sauver le multivers dans un nouveau spot télévisé. Quelques jours après la sortie de la première bande-annonce officielle de Le flashl’aventure solo tant attendue de Barry Allen d’Ezra Miller sur grand écran, un nouveau teaser se concentre sur l’association des deux jeunes héros.





Cela semble une éternité depuis qu’Andy Muschietti a été annoncé pour diriger l’adaptation de l’arc de personnage préféré des fans, Flashpoint, et près de six ans depuis la dernière fois que nous avons vu la représentation de Miller du Scarlet Speedster en 2017. Ligue des Justiciers. Bien sûr, nous avons pu apprécier le personnage de la version du même film de Zack Snyder, mais le projet individuel a mis une éternité à voir la lumière.

Cela arrivera finalement en juillet quand Le flash arrive dans les salles pour ramener Miller en tant que héros titulaire et présenter la version de Sasha Calle de la cousine bien-aimée de Superman, Kara Zor-El. Le film inclura également Michael Keaton et Ben Affleck en tant que Batman, avec Robert Pattinson et Christian Bale qui apparaîtraient également en tant que Caped Crusader, bien que ces affirmations soient loin d’être confirmées. Michael Shannon reviendra également, reprenant son rôle du méchant général Zod de Man of Steel.

Mais l’accent sera mis sur Barry faisant équipe avec Kara pour sauver la situation, ou dans ce cas, le multivers, comme le montre le spot télévisé le plus récent (avec l’aimable autorisation de l’utilisateur de Twitter Rafale101112):

La vidéo comprend quelques scènes d’action du film, avec The Flash, Zod, Batman et Supergirl montrant leurs costumes et leurs pouvoirs, taquinant une aventure épique hors du temps qui servira de léger redémarrage de la DCU précédente, pour donner place à la version de James Gunn.





À quoi s’attendre du flash

Les réalités se heurtent Le flash lorsque Barry utilise ses super pouvoirs pour voyager dans le temps et changer les événements du passé. Mais lorsque sa tentative de sauver sa famille modifie par inadvertance l’avenir, Barry est piégé dans une réalité où le général Zod est revenu, menaçant la planète, et il n’y a pas de super-héros vers qui se tourner.

Avec peu d’alternatives à portée de main, il devra faire sortir un Batman très différent de sa retraite et sauver un Kryptonien emprisonné… même si ce n’est pas celui qu’il recherche. En fin de compte, pour sauver le monde dans lequel il se trouve et retourner dans le futur qu’il connaît, le seul espoir de Barry est de courir pour sauver sa vie. Mais faire le sacrifice ultime suffira-t-il à relancer l’univers ? Découvrez quand Le flash arrive dans les salles le 16 juin.