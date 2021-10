WhatsApp et Facebook pourraient devoir partager des messages avec le Royaume-Uni

Les géants des réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp pourraient être contraints de partager le message crypté sur leur plateforme à la police britannique après le nouveau traité entre les deux pays selon une personne informée du sujet.

Selon les nouveaux accords qui seront signés le mois prochain, les sociétés de médias sociaux partageront des informations pour aider à enquêter sur des infractions pénales graves, notamment la pédophilie et le terrorisme. En obtenant des détails de la plate-forme de médias sociaux, les autorités de renseignement peuvent déterminer la menace et les arrêter sans causer de problèmes aux citoyens. L’un des principaux problèmes liés à la fourniture d’informations à toute autorité peut être une mauvaise utilisation des informations. C’est pourquoi une demande valide est importante pour avoir accès à tout type d’information.

Selon le ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni, Priti Patel a déjà mis en garde contre le fait que les services de cryptage de bout en bout des services de médias sociaux ne feront qu’aider les criminels à éviter de se faire prendre. Elle a également appelé les entreprises de médias sociaux à développer une porte dérobée vers la plate-forme de messagerie pour les agences de renseignement.

Facebook a déclaré dans un communiqué qu’il s’opposerait aux tentatives du gouvernement de construire des portes dérobées vers les plateformes de médias sociaux. Il s’agit de protéger la vie privée des personnes et d’assurer leur sécurité en ligne. Le Cloud Act est l’une des politiques du gouvernement qui permet au gouvernement d’obtenir des informations des médias sociaux si une demande légale valide est fournie. De cette façon, les entreprises n’ont pas à construire des portes dérobées.

Selon l’accord, les États-Unis et le Royaume-Uni n’examineront pas les détails de leurs citoyens respectifs, ce qui constitue une partie importante de l’accord. Les informations fournies par la firme britannique dans les affaires de peine de mort ne peuvent pas être utilisées par les États-Unis.

