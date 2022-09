A bout de souffle : le film Netflix est-il une histoire vraie ?

Netflix

A bout de souffle est un film à succès sur Netflix et son intrigue intéressante a suscité la curiosité des abonnés de la plateforme : Est-ce réel ? Attention!

©NetflixHors d’haleine

Hors d’haleine Il est devenu l’un des films les plus regardés de Netflix grâce à une intrigue qui raconte une histoire d’amour au sein d’une discipline comme la plongée. Cette relation entre un homme et une femme qui pratiquent ce sport a un goût de compétition qui peut compliquer les choses, même si le ton français du film est plutôt romanesque et approprié au contexte dans lequel il est présenté.

Le film est écrit et réalisé par David M. Rosenthal et explore la romance de Roxana, une jeune femme qui quitte sa vie à Paris pour apprendre à plonger dans le sud de la France, et Pascal, un champion du monde de plongée. La réalité est que le lien entre ces personnages semble presque inévitable et une relation amoureuse naît entre eux, bien qu’il y ait aussi une compétition entre le couple car ils veulent se démarquer comme les meilleurs dans les plongées à tout prix.

Ce qui est certain, c’est que Hors d’haleinece film de Netflix qui présente les performances de Camille Rowe et Cesar DomboyIl est en fait basé sur une histoire vraie. Cela rend le contenu encore plus attrayant pour les abonnés à Le N rouge que dans ces lignes, vous pouvez tout apprendre sur l’origine de l’intrigue de ce film à succès qui raconte un amour marqué par la plongée.

Breathless est-il basé sur la réalité ?

Le film est basé sur la vie de Audrey Mestre, une plongeuse française, dont la spécialité était l’apnée, en l’occurrence en retenant son souffle sous l’eau. L’athlète est né en 1974 à Saint-Denis. Sa famille était également composée de plongeurs : son grand-père et sa mère pratiquaient la pêche sous-marine. Elle a grandi dès son plus jeune âge en développant un amour pour les sports nautiques.

Audrey Mestre noué un lien affectif avec François Ferrerasun apnéiste cubain, qui fait également partie de l’inspiration qu’il a prise David M. Rosenthal pour Hors d’haleine. Ils se sont soutenus dans le monde de la plongée dans le but de battre des records ensemble, ce qu’ils ont même réussi à réaliser grâce à leur préparation et à se tenir mutuellement pour avancer.

Malheureusement Audrey Mestre Il est décédé en octobre 2002 alors qu’il tentait de battre un record de 160 mètres. profondeur atteignant 171 mètres submergés. mais en raison d’une panne technique du ballon élévateur qui devait la ramener, l’athlète a perdu la vie dans ces circonstances. L’année suivante, Ferreras fit le même plongeon à cet endroit et lui remit symboliquement un bouquet de fleurs qui fut filmé par James Cameron. Comment cela pourrait-il ne pas inspirer un film ?

