Lucifer: le plus grand défi de Tom Ellis dans la série

Il y a quelques heures, Netflix a révolutionné les fans de Lucifer: le 28 mai prochain, la deuxième partie de la saison cinq de la série sera présentée. L’histoire, qui suit la vie du fils de Dieu le plus rebelle démontrant sa bonté, a été affectée par la pandémie et, par conséquent, ils n’ont pu présenter que huit chapitres de sa cinquième tranche.

Cependant, maintenant ce qui sera la suite approche et, cette fois, Lucifer vous devrez faire face à différents défis. Mais, le premier de tout est le fait que son père, Dieu, vienne sur terre après le combat dangereux que lui et ses frères, Amenadiel et Miguel ont eu, mettant ainsi en danger tout le monde autour de lui car ils sont trois anges. Combattant dans un monde humain .







Autrement dit, une fois de plus, Tom Ellis, qui donne vie au diable, devra également se mettre dans la peau de son frère jumeau, Miguel et recommencer à se déguiser en méchant. « C’était un nouveau défi pour moi, c’est sûr. Il est très facile d’entrer et de sortir du rôle de Lucifer, mais jouer un nouveau personnage m’a rendu la tête un peu désordonnée.», A commenté l’interprète à propos de l’idée d’avoir à effectuer une double représentation.

Cependant, ce nouveau défi a signifié un grand changement dans la carrière d’Ellis car il a non seulement dépeint l’ennemi le plus infâme de la série, mais a également dû changer de personnalité. « Je me sentais comme une fraude avec mes amis et collègues, mais c’était bien de penser à un personnage différent pendant un moment« , Il a dit.

Jouer deux rôles était un grand défi pour Tom Ellis. Photo: (IMDB)



Mais, comme on peut le voir dans la première partie de la cinquième saison de LuciferLe travail supplémentaire a porté ses fruits et l’arrivée de Miguel a été un tournant inattendu dans le Strip. Sans aucun doute, deux rôles que Tom Ellis n’oubliera jamais et que, après avoir terminé le tournage de la sixième saison, il se souvenait avec tendresse: «Il y a six ans, j’ai commencé un voyage avec le groupe de personnes le plus incroyable et aujourd’hui nous disons au revoir», Écrit dans les réseaux.