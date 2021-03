Godzilla vs Kong est exactement ce à quoi vous vous attendriez de la manière la plus excitante possible (Review)

Après quelques retards, la confrontation épique entre Godzilla et Kong est enfin arrivée et l’attente en valait (surtout) la peine.

Réalisé par: Adam Wingard

Rédigé par: Eric Pearson et Max Borenstein

Mettant en vedette: Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Kaylee Hottle

Date de sortie: 31 mars 2021 dans les théâtres et HBO Max

Ce n’est pas un secret Godzilla contre Kong a été l’un de mes films les plus attendus (à la fois l’année dernière ET cette année), donc malgré tous mes efforts, je suis entré dans le film avec un peu de battage médiatique / d’attentes. Ce n’est normalement pas sage de le faire, mais d’une manière ou d’une autre, le film a réussi à répondre à ces attentes élevées et à offrir une action Monster Movie vraiment impressionnante. Bien que ce soit plus du côté du plaisir stupide du «pop-corn» qu’autre chose, il y a de nombreuses raisons de revenir sur ce film pour en savoir plus.

Avertissement spoiler: Normalement, je fais de mon mieux pour éviter les spoilers dans mes critiques, mais il y en a un (bien que si vous avez vu des jouets sur l’étagère, vous le savez probablement déjà) qui est presque impossible à éviter. C’est à peu près l’impulsion de tout le film, donc vraiment difficile à ne pas mentionner. Donc, si vous voulez éviter TOUT, vous voudrez peut-être lire cet avis après.

La mise en scène

Quelque chose ne va pas avec Godzilla. Il a été considéré comme le sauveur de la planète qui a aidé à tenir tous les autres Titans à distance au cours des cinq années écoulées depuis les événements du film précédent (Roi des monstres). Et pourtant, une attaque apparemment non provoquée sur le sol américain amène beaucoup à se demander si le monstre est toujours un protecteur ou doit être traité lui-même.

Madison Russell (Millie Bobbie Brown) ne croit pas que Godzilla est devenu un méchant et est décidée à comprendre ce qui rend Godzilla fou. Avec l’aide de son ami Josh Valentine (Julian Dennison), ils travaillent avec un podcasteur de complot pour apprendre la vérité. Après avoir pénétré dans les vestiges de l’installation Apex Cybernetics détruite par Godzilla, ils découvrent quelque chose de bien plus sinistre. La société travaille à développer une technologie pour mettre fin aux Titans une fois pour toutes, mais ils ont besoin de quelque chose pour la rendre pleinement fonctionnelle …

Ensuite, il y a Kong. Les choses ont radicalement changé depuis la dernière fois que nous avons vu Skull Island. Comme beaucoup d’autres monstres, l’organisation Monarch a contenu Kong sur l’île elle-même, en utilisant un énorme dôme / centre de confinement pour le maintenir isolé. Apparemment, la tempête autour de l’île a continué de s’aggraver, finissant par tuer tous sauf UN des Iwi natifs qui l’ont appelé chez eux.

Jia (Kaylee Hottle), une petite fille, est tout ce qui reste mais elle a formé un lien inhabituel avec le puissant Kong. Le Dr Ilene Andrews (Rebecca Hall) a adopté et prend soin de l’enfant, tout en travaillant directement avec Kong dans le cadre de la recherche et du développement. En bref, Kong n’est pas seulement un monstre déchaîné et inconnu comme nous l’avons vu dans son précédent film solo.

Le problème, cependant, est qu’il est également devenu beaucoup trop gros pour que son confinement continue de le retenir. Il le sait, et il ne faudra pas longtemps avant que Monarch doive trouver une autre solution. Une partie de l’inquiétude ici, c’est que l’endiguement de Kong l’aide également à le garder caché de Godzilla.

Depuis qu’il a abattu Ghidorah, Godzilla parcourt la planète et abat tous les autres Titans qui pourraient constituer une menace (ce qui est en fait expliqué dans la bande dessinée préquelle à venir. Kong étant un autre Titan «alpha», il est possible que Godzilla soit obligé de le suivre. comme il a les autres.

C’est un fil conducteur intéressant qui aide à expliquer l’absence de Kong du reste des événements du monde pendant toutes les aventures de Godzilla. J’ai adoré l’idée derrière cela, car Kong est devenu bien plus qu’un monstre et montre une volonté déterminée de travailler avec l’humanité. Bon sang, il communique même avec Jia! C’est une excellente interprétation de l’icône qui, à mon avis, a le potentiel pour encore plus d’histoires à l’avenir, même si cela ne prend pas vraiment l’accent dans CE film.

Ne le sauriez-vous pas, il pourrait y avoir une solution pour que Kong ait besoin d’un nouvel emplacement et trouve la source d’alimentation Apex: la théorie de la Terre creuse. Nous avons vu ce concept apparaître plusieurs fois dans les films MonsterVerse, mais dans Godzilla contre Kong c’est une partie centrale de l’histoire. Monarch a étudié l’idée de la Terre creuse, qui suppose qu’au cœur de la Terre se trouve un autre monde entièrement et la source des Titans en général. Il y a une source d’énergie inexploitée là-bas, une qui donne à Godzilla son pouvoir et c’est exactement ce dont Apex a besoin pour que leur Mecha-Godzilla soit opérationnel.

S’y rendre s’est avéré problématique. Le chef d’Apex a enrôlé le Dr Nathan Lind (Alexander Skarsgård) pour aider à mener une expédition, en utilisant leur métier spécialisé dans la Terre creuse et découvrir la source de ce pouvoir. Ils auront besoin de Kong pour les guider tout au long du processus…

Ainsi, les deux monstres sont placés sur une trajectoire de collision l’un avec l’autre. Godzilla n’est pas sur le point de laisser Kong sans contestation et Kong n’est pas sur le point de se retourner et de se faire battre. Après un rapide voyage au centre de la Terre, les Titans se retrouvent enfermés dans une bataille les uns avec les autres tout en affrontant le monstre mécanique d’Apex.

Grande action, moins d’exposition

L’une des plaintes que j’ai vues des gens faire pression sur les films MonsterVerse actuels est qu’ils n’ont pas équilibré l’élément «humain» de l’histoire avec l’action du monstre. Bien que je pense que King of the Monsters a fait un travail assez solide des deux, je comprends tout à fait pourquoi cela n’a pas fonctionné pour tout le monde.

Godzilla contre Kong est définitivement plus orienté vers les monstres, avec plusieurs scènes qui transmettent l’histoire entièrement à travers eux (leurs grognements et leurs expressions faciales) plutôt que sur le dialogue. Pour la plupart, cela fonctionne très bien et parvient à faire avancer l’action à un rythme effréné.

J’ai aussi adoré la façon dont le film a réussi à éliminer une partie de la graisse inutile. Par exemple, une minute, ils parlent de déplacer Kong vers l’Arctique (où il y a une entrée sur la Terre creuse) et littéralement la prochaine scène où nous voyons Kong au milieu de l’océan enchaîné à un cuirassé. Il n’y a aucune explication sur la façon dont ils l’ont fait, mais honnêtement, il n’y en a pas besoin. Je veux dire, s’ils ont les moyens de contenir Kong dans un dôme artificiel géant, il est logique qu’ils puissent trouver comment le transporter.

Il y a l’hypothèse que le public DOIT voir toutes les explications de la façon dont quelque chose se passe. C’est quelque chose de trop de films, même Roi des monstres, en ont trop fait ces dernières années. Ici, GvK coupe tout cela et laisse le public établir la connexion lui-même.

Dans l’ensemble, cela fonctionne très bien et fait avancer l’histoire. L’inconvénient, cependant, est qu’il y avait certaines parties du film où une petite exposition / explication supplémentaire aurait été bénéfique. Par exemple, les trucs sur Skull Island, Hollow Earth et les nouvelles technologies utilisées par les humains sont principalement explorés dans les bandes dessinées préquelles (qui ont été retardées au 6 avril et je ne les ai lues que grâce à une copie de critique). Enfer, le film fait mention des ancêtres de Godzilla et Kong ayant une sorte de rivalité ancienne, mais à part une mention rapide, cela n’entre vraiment pas en jeu.

C’est un élément de l’histoire qui aurait pu vraiment apporter quelque chose de plus grand à l’histoire. Quelque chose au-delà des deux étant simplement des «alphas» et ne pouvant pas se supporter à cause de cela. Sur la base de ce que nous voyons dans la Terre creuse, il y a clairement une histoire plus vaste à raconter sur les civilisations anciennes et sur la façon dont elles gouvernaient autrefois la planète. Pourtant, le film ne l’utilise que comme toile de fond cool.

Dans l’état actuel des choses, les humains sont presque TROP poussés à l’arrière-plan. Même des acteurs de retour comme Millie Bobby Brown et Kyle Chandler se sentent largement… inutiles. Par exemple, les événements du film se seraient déroulés exactement de la même manière même s’ils étaient complètement sortis du film.

C’est le cas pour un certain nombre de personnages, qui ne servent qu’à donner des informations au public plutôt qu’à avoir un impact sur l’intrigue globale. Je veux dire, pour être honnête, nous regardons ce film POUR l’action, il est donc difficile de se plaindre que l’action est ce qui occupe le devant de la scène. Même ainsi, j’ai l’impression que nous n’avons toujours pas tout à fait le bon équilibre et j’avais envie d’un peu plus d’histoire. Cela est particulièrement vrai de la fin du film qui semble un peu trop bien bouclée.

Pas de retenue

Facilement ce que j’apprécie le plus dans l’histoire Godzilla contre Kong, c’est le fait que les cinéastes ont tous décidé de simplement s’amuser. L’approche pseudo-scientifique (en particulier dans le 2014 Godzilla) a été largement écarté Roi des monstres, mais en GvK, il est très clair qu’ils sont heureux de faire ce qu’ils veulent. À bien des égards, cela ressemble à quelque chose que le MonsterVerse aurait dû faire depuis le début.

Essayer de donner à ces monstres géants une sorte d’origine / explication plausible semblait juste limitant. Maintenant, cependant, les gants sont enlevés et nous devenons super-duper Sci-Fi et cela fonctionne. Des couchettes souterraines secrètes avec un hyper-rail menant à une base encore PLUS secrète à Hong Kong? Bien sûr, pourquoi pas. Une technologie qui ne semble pas conforme à ce dont les gens étaient capables dans les films précédents? Absolument. Ancien ordre d’êtres semblables à Kong qui dirigeaient l’underground, avec un trône? Ne vois pas pourquoi pas!

Bien que j’aurais aimé que l’histoire ait un peu plus de profondeur, je ne peux pas nier que cette approche «foutue» de l’histoire me donne envie de plus de films que jamais auparavant. J’espère sincèrement qu’ils décideront de maintenir le MonsterVerse, car Godzilla contre Kong montre le plaisir à avoir quand ils lancent la prudence au vent. On ne sait pas où ils pourraient aller ensuite, en introduisant l’une des nombreuses espèces extraterrestres des films Toho, à Space Godzilla, ou simplement en se concentrant entièrement sur Kong.

Action explosive

Godzilla contre Kong apporte une quantité ridicule de grande action. Bien que les bandes-annonces se soient concentrées sur cet aspect, elles n’offrent qu’un petit avant-goût de ce que le film a en réserve. Ce sont facilement les plus beaux combats que nous ayons eu dans le MonsterVerse et chaque bataille est plus impressionnante que la précédente.

Alors que j’ai apprécié les combats dans King of the Monsters, quelque chose à propos de Kong et Godzilla face à face me semble plus viscéral et dynamique. La chorégraphie entre eux semble réaliste tout en capturant la portée énorme que ces films de kaiju méritent. L’échelle est impressionnante et parvient à rendre les rencontres précédentes sur grand écran plus petites en comparaison.

J’ai été impressionné par la façon dont Mecha-Godzilla a été présenté et la façon dont il a travaillé dans les combats. Bien que les jouets ne lui donnent pas vraiment fière allure, voir le monstre mécanique en action m’a époustouflé. J’aurais seulement aimé que nous puissions le voir davantage, peut-être même le conduire avec lui pour commencer.

Il y a un certain nombre de moments de «merde sacrée» tout au long du film qui non seulement vous coupent le souffle, mais aussi vous enthousiasment à l’idée de le revoir. Sérieusement, même maintenant que je tape ceci, je sens la démangeaison de renvoyer le film à l’écran pour pouvoir profiter à nouveau du spectacle. Bien qu’il ne soit peut-être pas aussi profond en termes d’histoire, il présente une action plus explosive qui vous entraînera probablement plus à de multiples visionnages que les films précédents.

Bits rapides

Quelques petites choses à souligner:

Un Victor – Oui, comme tout le monde l’a deviné, Godzilla et Kong ont finalement «fait équipe» pour éliminer une menace plus importante. Cela dit, il y a toujours un vainqueur clair entre les deux dans leur combat.

Mothra – Comme pour les films précédents, il existe un certain nombre d’œufs de Pâques et de références que les fans de kaiju de longue date peuvent apprécier. Gardez les yeux ouverts pour certains amusants, y compris une référence à un nouvel œuf de Mothra! Malheureusement, elle n’apparaît pas à l’écran cette fois-ci, mais j’étais heureux de voir qu’elle n’était pas complètement oubliée.

Ghidorah – Il y a un élément d’intrigue sympa qui implique Ghidorah (et la scène du générique de fin de Roi des monstres). Je n’entrerai pas beaucoup dans le sujet ici pour éviter d’autres spoilers, mais c’était à la fois incroyablement génial et un peu frustrant. Beaucoup plus aurait pu être fait avec l’histoire pour cela, mais elle s’est sentie passée sous silence trop rapidement.

Rodan – Le film fait un bon travail en se concentrant uniquement sur Godzilla et Kong, ce qui a du sens, mais l’absence totale d’autres gros kaiju est toujours un peu décevante. Il y a quelques apparitions mineures, mais aucun des grands noms ne se présente, malgré son réveil si dramatique dans le dernier film. J’ai pensé que le cul de Rodan se présenterait sous une forme ou une autre …

VFX – Oh mec, est-ce que ce film est incroyable. Les multiples retards auxquels le film a été confronté peuvent être vus dans l’incroyable quantité de vernis des effets visuels. Kong et Godzilla n’ont jamais été aussi beaux, et le monde caché de la Terre creuse était une merveille à voir.