Cory Barlog admet qu’il n’avait «  aucune idée  » de ce qu’il faisait lorsqu’il dirigeait God of War 2

Dans une actualité qui vous fera vous sentir vieux, God of War II fête ce week-end son 14e anniversaire. Le jeu – qui a été lancé sur la PlayStation 2 après la sortie de la PS3 – est largement considérée comme un classique, avec ses décors plus grands que nature et sa maîtrise globale du matériel Sony. Il a également vu Cory Barlog prendre les rênes du réalisateur du créateur de la série David Jaffe.

Et écrire sur Twitter, il a admis qu’il n’avait «aucune idée de ce que je faisais à peu près tout le temps». Il a ajouté: «Chaque jour, j’avais l’impression d’être jeté sur scène lors de la soirée d’ouverture pour jouer une comédie musicale dont je n’avais même jamais entendu parler, encore moins répété. Heureusement, j’ai été inspiré à chaque tournant par une équipe brillante.

L’un de nos souvenirs préférés de God of War II est le documentaire inclus sur le DVD, dans lequel un Barlog clairement épuisé explique comment faire un sandwich:

Barlog a finalement quitté Sony Santa Monica et a travaillé dans un certain nombre de studios différents, dont Crystal Dynamics et Avalanche, avant de revenir sur PlayStation pour diriger le récent redémarrage primé de la série. Quant à ce sur quoi il travaille maintenant, eh bien, nous savons que God of War Ragnarok est au coin de la rue – mais il semble que le développeur en ait beaucoup plus dans sa manche.