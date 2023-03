Netflix confirme que Vous aurez une cinquième et dernière saison

NETFLIX

La série avec Penn Badgley reviendra bientôt sur Netflix. C’est tout ce que l’on sait à ce jour sur le cinquième opus de la plateforme de streaming.

©NetflixPenn Badgley jouera dans la cinquième saison de You.

Face à l’énorme attente des fans, Netflix a confirmé que toi aura une cinquième saison et cela signifiera la fin de la série avec Penn Badgley. Le thriller à succès sur le meurtrier Joe Goldberg reviendra bientôt sur la plateforme de streaming et devra faire face changements dans votre équipe concernant les quatre premières livraisons.

Le 9 mars, arrivait au catalogue le deuxième volet de la saison 4. Ainsi, la fiction reprenait l’histoire du libraire inspiré du best-seller du même nom de Caroline Kepnes. Le bon accueil du public a amené le service d’abonnement à envisager l’idée de produire un dernier lot d’épisodes qui arriveront dans 2024 et que cela fonctionnera comme la fin finale.

+ Le showrunner de You quitte le projet avant la fin

Sera Gamblele showrunner qui a développé la série ensemble Greg Berlanti et il a dirigé le spectacle jusqu’à présent, a confirmé qu’il se retirerait et donnerait la place aux producteurs exécutifs Michael Foley et Justin W.Lo.

Dans une déclaration officielle, l’esprit derrière toi assuré: « Au fur et à mesure Je m’éloigne du showrunning quotidien pour me concentrer sur de nouveaux projetsJe suis immensément reconnaissant envers le co-créateur et génie Greg Berlanti, Caroline Kepnes, mes amis chez Berlanti Productions et Alloy Entertainment, et nos fidèles partenaires chez Warner Bros et Netflix.”.

En ce sens, Sera Gamble a insisté dans son communiqué : «Faire le spectacle aux côtés de nos scénaristes, producteurs, réalisateurs, acteurs et équipes a été un honneur et ridiculement amusant. ET Je me sens chanceux d’avoir travaillé avec un artiste aussi réfléchi et talentueux que Penn Badgely.”. Ainsi, il a conclu : «Je suis fier de ce que nous avons tous accompli et je me sens privilégié de passer le flambeau. Je suis ravi de regarder et de soutenir l’équipe de You alors qu’ils apportent le voyage de Joe Goldberg à leur conclusion délicieusement tordue”.

+ Comment était la saison 4 de You

L’histoire de Joe Goldberg (Penn Badgley) est allée trop loin : bien qu’elle ait commencé comme un libraire qui devient obsédé par un écrivain en herbe, au point d’éliminer tous ceux qui se mettent sur son chemin, l’intrigue a pris un nouveau tournant.

Maintenant le protagoniste de toi Il est en Europe pour échapper à son passé et trouver un nouvel amour. Cependant, il est contraint d’endosser le rôle de détective lorsqu’il découvre qu’il n’est pas le seul meurtrier à Londres. Alors qu’il assure la liaison avec de riches mondains, il doit arrêter quelqu’un qui pourrait être après lui. Le casting est complété par les performances de Tati Gabrielle, Charlotte Ritchie, Lukas Gage et Ed Speleers.

