15 Français ont passé 40 jours dans une grotte en perdant complètement la notion du temps: ils pensaient que ce n’était que 30 jours

Que se passe-t-il lorsqu’un groupe de personnes passe plusieurs semaines sans contact avec le soleil, les horloges ou tout autre outil de chronométrage? Que, au fil des jours, ils perdent la notion du temps sans aucune indication pour les aider. Récemment, un groupe de 15 Français a mené l’expérience pendant 40 jours, ils pensaient qu’à peine un mois s’était écoulé.





Selon The Guardian, l’expérience Deep Times s’est terminée à 10h30, heure locale, le samedi 24 avril. De la grotte de Lombrives à Ussat les Bains, en France, 15 personnes sont sorties souriantes et portant des lunettes de soleil. 40 jours s’étaient écoulés sans voir la lumière du soleil et finalement l’expérience était terminée.

L’expérience, selon son propre site Web, cherche à comprendre comment les humains s’adaptent et travaillent ensemble pour recréer la synchronisation en dehors des indicateurs habituels (Soleil, horloges, calendriers …). Il a été réalisé par l’Institut pour l’adaptation humaine et comprenait une cinquantaine de protocoles de recherche pour extraire toutes sortes d’informations à son sujet.

Sans soleil pour nous guider

La raison pour laquelle l’expérience a été menée dans une grotte est de éviter tout contact avec la lumière du soleil et autres indicateurs météorologiques. L’équipe comptait totalement sur la lumière artificielle et bien qu’elle disposait d’instruments technologiques, il n’y avait pas d’horloge pour les guider, ni de connexion avec le monde extérieur.

Lorsqu’ils sont sortis et qu’on leur a demandé combien de temps s’était écoulé, la plupart d’entre eux ont affirmé que c’était environ 30 jours. On a même dit 23 jours. Les dix jours supplémentaires manqués par l’équipe de test étaient simplement dus au fait que leur corps perdait la notion du temps, prouvant que les cycles internes ne sont pas aussi bons que nous le pensions s’ils n’ont pas une sorte de guidage comme le lever et le coucher du soleil, il y avait déjà d’autres preuves à ce sujet.

Sans aucune montre ni guide, les participants de l’expérience Ils devaient se fier à leurs propres signaux corporels pour déterminer quand dormir, manger ou quoi faire. L’équipe a estimé que 30 jours s’étaient écoulés compte tenu de leurs cycles de sommeil. Ce qui est intéressant ici, c’est comment ils ont réussi, malgré tout, à avoir plus ou moins une synchronisation du sommeil entre tous (même si c’était différent du temps réel).

Sur la base des estimations des participants, chaque journée durerait environ 32 heures. Les premiers jours de l’expérience étaient probablement beaucoup plus précis et plus proches de 24 heures, mais au fil du temps, ces jours se répandaient et ils se seraient sûrement répandus davantage.

Des expériences comme celle-ci peuvent aider à mieux comprendre comment notre corps fonctionne et comment il réagit à l’environnement là où tu es. Une vraie application dans un futur proche? La vie dans d’autres endroits du système solaire comme la Lune ou Mars, où les jours ne durent pas 24 heures comme ici.

Via | Le gardien

Plus d’informations | Temps profond