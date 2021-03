Les employés de Pixar sont "démoralisé" pour les premières virtuelles de leurs bandes

Il a été rapporté que les employés de Pixar Ils sont démoralisés et dévastés après la sortie de leurs deux derniers films, ‘Âme’ et «Luca» sur la plateforme Disney +.

Après la première de son dernier film projeté dans les salles avant la pandémie, ‘En avant’, Pixar a décidé de lancer ses prochains projets via Disney +, en commençant par «Soul».

Je viens de parler à un ami de Pixar qui dit que les déménagements de Luca et Soul vers Disney + ont été démoralisants pour les employés: « Oubliez les théâtres, nous ne sommes même pas assez bons pour un supplément? » – Matthew Belloni (@MattBelloni)

Plus tard, un autre des grands titres de la société, « Luca », qui devait être diffusé le 18 juin de cette année, devait devenir un titre exclusif de Disney +.







Cela a fait en sorte que les employés de Pixar se sentent dévastés et démoralisés selon un rapport de Matthieu Belloni.







Le fait que les bandes Pixar soient proposées sans frais supplémentaires, contrairement aux films comme, ‘Raya et le dernier dragon’ de Disney Animation ou ‘Veuve noire’ de Marvel Studios, aurait suscité chez les travailleurs le sentiment que leur travail n’est pas si bon pour les théâtres ou pour facturer des frais supplémentaires.

Pour le moment, Pixar reste l’un des studios les plus précieux pour Disney, une fois que sa présence dans Disney + se développera avec des projets tels que, ‘Forky pose une question’, ‘Monstres au travail’ et les bandes, «Virage au rouge» et ‘Année-lumière’.