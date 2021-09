Love Alarm reviendra-t-il sur Netflix pour une troisième saison ? C’est ce que l’on sait

Ces dernières années, le service de streaming Netflix a opté pour les productions coréennes et l’une des plus populaires parmi les utilisateurs est Alarme d’amour. Pour le moment, nous avons deux saisons dans le catalogue de la plate-forme en attente des prochains épisodes, mais la vérité est qu’il n’y a pas beaucoup de nouvelles sur l’avenir de K-Drama.

Le programme s’articule autour d’une application mobile appelée Joalarm qui possède un mécanisme particulier : si quelqu’un vous aime et qu’il se trouve à 10 mètres de vous, une alarme se met à sonner. Dans le deuxième volet, nous avons vu une version 2.0, où Jojo continue d’hésiter entre son premier amour, Sun-oh, et son ami Hye-yeong, générant un triangle amoureux qui l’empêche de savoir qui est son véritable correspondant.

Les nouveaux épisodes ont été créés le 12 mars de cette année, mais une partie du fandom était insatisfaite au point de croire que la saison 2 n’aurait jamais dû exister, après avoir vu que la position dans laquelle Sun-oh était laissée. Cependant, la plupart veulent voir plus de K-Drama et s’attendent à des nouvelles qui n’ont pas encore été officialisées.

+ Love Alarm reviendra-t-il sur Netflix ?

Pour le moment Netflix n’a pas officialisé le renouvellement d’une troisième saison de Love Alarm, en tenant compte du fait que le dernier chapitre a donné une clôture concluante. De plus, le webtoon de Chon Kye-young se termine de la même manière et il n’y a plus de matériel à adapter à l’écran, bien que le streaming pourrait parier sur une continuation vu le succès international qu’ils ont obtenu.

Si une troisième saison est confirmée, nous l’attendrons dans le courant de 2022. En attendant, on peut imaginer que les nouveaux épisodes couvriront une nouvelle histoire entre Hye-yeong et Sun-oh redevenant amis ou ce qui arrivera à Yuk-jo. D’autres personnages comme Duk-gu et Gul-mi pourraient occuper le devant de la scène en montrant une nouvelle application qui indique si une personne ment ou dit la vérité.