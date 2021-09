« Inside Job »: Nouvelle série animée sur les grandes conspirations

Vous êtes-vous déjà demandé quelle est l’origine de toutes les théories du complot qui hantent Internet ? Cela vous surprendrait-il d’apprendre qu’ils font tous partie d’un complot encore plus grand ? Autant de questions auxquelles Netflix est tout près de répondre à travers « Inside Job », sa nouvelle comédie animée pour adultes.

« Inside Job » présente Lizzy Caplan prêtant sa voix à Reagan Riley, un génie technologique avec des problèmes de socialisation qui a un poste de direction chez « Cognito Inc. », une organisation gouvernementale obscure qui est chargée d’exercer un contrôle sur les événements qui se sont produits derrière de théories du complot qui abondent devant la société.

Cette nouvelle production a été créée par Shion Takeuchi, connu pour son travail de scénariste sur la série animée Disney XD « Gravity Falls » et dont le créateur, Alex Hirsch, est le producteur exécutif. Après avoir reçu le feu vert pour sa production en 2019, Netflix a finalement annoncé l’arrivée de cette série dans le cadre de son calendrier de sortie fin 2021.

Mothmen, reptiliens, êtres internationaux et autres personnages et éléments surnaturels qui font clairement allusion aux Illuminati sont au centre de cette comédie satirique dans laquelle son protagoniste fait de son mieux pour construire un monde meilleur. L’acteur vétéran Christian Slater incarnera le père de Reagan, seul et sans emploi, qui était autrefois un chef de file de l’organisation.

La révélation de « Inside Job » dans l’événement virtuel massif « TUDUM » offre un répit aux nouvelles que Netflix a révélées à certaines de ses productions existantes, comme la nouvelle saison de « The Witcher », le retour de « Stranger Things » ou le redémarrage en direct tant attendu de « Cowboy Bebop », en plus d’être le premier de Takeuchi en tant que créateur de sa propre série. « Inside Job » arrivera au catalogue de la plateforme le 22 octobre.