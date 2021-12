Chloe Grace Moretz adorerait revenir en tant que Hit-Girl dans Kick-Ass 3

Chloë Grace Moretz a exprimé son intérêt à retourner dans le monde violent des justiciers de Déchirer, foutre une branlée pour un trio, mais à une condition, que tout le monde revienne aussi. S’adressant à Jimmy Fallon, l’actrice a déclaré que, même si elle pense certainement que ce serait amusant de s’habiller à nouveau en tant que Hit-Girl pour Coup de pied 3, l’idée et les circonstances entourant le projet devraient être absolument parfaites pour qu’elle envisage un retour.

« Je veux dire, je pense que j’adorerais faire un Kick-Ass 3. Je pense que ce serait vraiment amusant de voir où va Hit-Girl et à quoi elle ressemble en tant qu’adulte. Mais je pense que ça devrait être un peu parfait. J’ai l’impression qu’il faudrait que ce soit, à tous les niveaux, Aaron Taylor-Johnson et Chris Mintz-Plasse et toute l’équipe ensemble. »

Moretz a poursuivi, affirmant qu’elle penserait « à coup sûr » à reprendre le rôle de Hit-Girl pour un troisième Déchirer, foutre une branlée sortie, avant de réitérer que « je pense que ce serait très amusant. » Bien que cela soit loin, loin d’être une quelconque indication que coup-de-cul 3 arrivera, l’empressement de Moretz à revenir pourrait certainement faire tourner les rouages ​​de la machine du studio.

Réalisé par Matthew Vaughn, le premier Déchirer, foutre une branlée suit le geek de la bande dessinée Dave Lizewski (Aaron Johnson) qui souhaite devenir Kick-Ass, un super-héros réel. Il rencontre bientôt d’autres combattants du crime Big Daddy (Nicolas Cage) et Hit-Girl, qui ont pour mission de démanteler l’empire de la pègre du chef de la mafia Frank D’Amico (Mark Strong), impliquant Kick-Ass dans leur croisade. Mais les hommes de Frank jouent dur et son fils, Chris (Christopher Mintz-Plasse), est sur le point de devenir le tout premier ennemi juré de Kick-Ass. Lorsque Chris assume le personnage de Red Mist, le décor est planté pour une confrontation de super-héros qui pourrait sonner le glas de Kick-Ass une fois pour toutes.

Sorti en 2010, Déchirer, foutre une branlée n’a pas tout à fait atteint les chiffres attendus au box-office, mais a été salué par les critiques, l’adaptation marquant un changement d’attitude à l’égard des tarifs de bandes dessinées classés R, qui ont ensuite conduit à des goûts comme celui de Matthew Vaughn. Kingsman l’adaptation et le célèbre Dead Pool la franchise. Une suite, Kick Ass 2, suivi en 2013, mais alors qu’il ajoutait des gens comme Jim Carrey dans le mélange, le film a rencontré des critiques mitigées de la part des critiques, mettant finalement fin à la franchise avec un gémissement. Les fans de Kick-Ass se sont cependant demandé si un troisième film se concrétiserait un jour, et l’enthousiasme de Chloë Grace Moretz pour un éventuel retour est certainement un pas dans la bonne direction.

Déchirer, foutre une branlée le créateur Mark Miller a cependant récemment mis un frein à tout espoir de coup-de-cul 3, même avec l'approbation de stars comme Moretz, en disant « Vous savez, c'est drôle, parfois quelque chose surgit environ un tiers Déchirer, foutre une branlée, mais ce n'est jamais vrai. Ce qui se passe, je pense, c'est que l'un des acteurs originaux est interviewé à propos d'un autre film et on lui demandera : « y a-t-il un autre Déchirer, foutre une branlée' et ils diront: 'Eh bien, je ne sais pas peut-être' et ensuite cela devient un titre, 'Peut-être qu'un autre coup de pied arrive.' Mais en réalité, nous n'avons littéralement jamais eu de conversation à ce sujet. » L'enthousiasme de Moretz pour la suite pourrait-il déclencher les conversations ? Seul le temps nous le dira. Cela nous vient de The Tonight Show avec Jimmy Fallon.









