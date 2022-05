TikTok lance les abonnements payants : soutenez votre créateur préféré à partir de 5€ par mois

in

Partager

Les abonnements payants TikTok arriveront le 26 mai.

Une fois que vous avez déjà dépassé Instagram en nombre d’utilisateurs actifs par jourmaintenant TikTok, qui est le réseau social le plus populaire aujourd’hui, veut faites de même avec d’autres services de streaming comme Twitch ou YouTube.

Pour ce faire, comme nous le dit The Verge, TikTok se prépare lancer vos propres abonnements payantsà travers lequel vous pouvez soutenez votre créateur de contenu préféré sur le réseau social à partir de 5 dollars par mois.

Ce seront des abonnements payants TikTok

TikTok a récemment publié une vidéo sur sa plateforme via le compte TikTok Creator dans laquelle il annonce que son service d’abonnement payant, qu’il a baptisé Live Subscription, arrivera le 26 mai.

@tiktoklive_creator Bienvenue dans l’abonnement LIVE – connectez-vous avec votre communauté à un tout autre niveau ! #LIVESubs #TikTokLIVE ♬ son original – TikTok LIVE Creator

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, le programme d’abonnement payant de TikTok sera très similaire à celui que nous pouvons trouver sur Twitch, puisqu’il nous permettra de collaborer avec un créateur de contenu en apportant une contribution financière mensuelle qui aura un montant minimum de 4,99 dollars, environ 4,65 euros pour changer. Cet abonnement vous donnera une série d’avantages tels qu’une série d’autocollants personnalisés pour les chats en direct ou la possibilité de participer à des chats qui seront exclusifs aux abonnés.

TikTok lui-même a confirmé que les créateurs de contenu qui souhaitent rejoindre ce programme d’abonnement être âgé de 18 ans ou plus et avoir au moins 1 000 abonnés sur le réseau social et que, du moins pour l’instant, vous ne pouvez accéder qu’à ce sur invitation.

Comment gagner de l’argent sur TikTok en 2022 : monétisez votre compte maintenant

Il faut se rappeler que, jusqu’à présent, les créateurs de contenu TikTok pouvaient gagner de l’argent en rejoignant le Creators Fund et en recevant des cadeaux de vos followers sous forme de monnaies virtuellesqu’ils ont ensuite échangés contre de l’argent réel, lors d’émissions en direct.

Rubriques connexes: TIC Tac

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂