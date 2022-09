Halloween Ends Images taquine davantage la bataille finale entre Laurie Strode et Michael Myers

Plusieurs nouvelles images de la prochaine suite d’horreur, Halloween se termine, teasent la bataille finale entre Michael Myers alias The Shape et Laurie Strode. Produit par Film totalles nouvelles images montrent Myers brandissant à nouveau sa fidèle lame, avec Halloween se termine devait amener la trilogie héritée à sa conclusion inévitable et sanglante. Vous pouvez consulter les dernières images de Halloween se termine dessous.





Halloween se termine est prêt à reprendre quatre ans après les événements de l’année dernière Halloween tue. Laurie Strode vit maintenant avec sa petite-fille Allyson et termine la rédaction de ses mémoires. Pendant ce temps, Michael Myers n’a pas été revu depuis son dernier saccage brutal. Laurie, après avoir laissé le spectre de Michael déterminer et conduire sa réalité pendant des décennies, a décidé de se libérer de la peur et de la rage et d’embrasser la vie. Mais lorsqu’un jeune homme, Corey Cunningham, est accusé d’avoir tué un garçon qu’il gardait, cela déclenche une cascade de violence et de terreur qui forcera Laurie à affronter enfin le mal qu’elle ne peut contrôler, une fois pour toutes.

La finale très attendue du slasher verra Jamie Lee Curtis, incontournable de la franchise, dans le rôle de Laurie Strode pour la dernière fois, avec Halloween se termine devrait mettre fin au conflit qui a duré une décennie entre la baby-sitter devenue survivaliste et le tueur en série Michael Myers, qui sera à nouveau joué par James Jude Courtney et Nick Castle.

« Au moment où vous rencontrez Laurie Strode, elle a obtenu de l’aide », a révélé Curtis lors d’une conversation avec Total Film. « Aide à traiter le niveau de violence qui a été perpétré contre elle et sa famille. Elle a fait le travail. Et il y a un moment au début du film où vous rencontrez réellement Laurie – je ne vais pas dire qu’elle est aussi innocente qu’elle l’était quand elle avait 17 ans – mais elle a une couche d’espoir à son sujet . C’est un bel endroit pour commencer une fin vraiment tragique et incroyablement violente.

Le reste de la distribution se compose d’Andi Matichak dans le rôle d’Allyson Nelson, la petite-fille de Laurie; Will Patton en tant qu’adjoint Frank Hawkins; Rohan Campbell comme Corey Cunningham; Kyle Richards dans le rôle de Lindsey Wallace, l’un des enfants que Laurie a gardé en 1978; Michael O’Leary comme Dr Mathis; et Omar Dorsey dans le rôle du shérif Barker.





Le réalisateur David Gordon Green travaille toujours sur la fin de Halloween se termine

Alors que Halloween se termine a terminé la production, le réalisateur David Gordon Green a révélé qu’il était encore en train de peaufiner la fin. « Cela change tous les jours », a révélé le cinéaste. « En théorie, l’image est verrouillée, mais ce matin, j’ai appelé l’éditeur et dit: » Et si nous faisions cette seule chose … « Je parle avec John [Carpenter] et Jamie Lee Curtis en parlent régulièrement. C’est excitant, incertain, satisfaisant et triste. J’ai apprécié le trajet mais il est probablement temps de descendre. Je pense que nous allons sortir avec un bang.

Réalisé par David Gordon Green et écrit par Green, Danny McBride, Paul Brad Logan et Chris Bernier, Halloween se termine est prévu pour être publié le 14 octobre 2022 par Universal Pictures. La sortie de slasher sera également diffusée simultanément sur les niveaux payants de Peacock pendant 60 jours.