Classement : les 7 bandes-annonces les plus regardées de l'histoire de YouTube.

On passe en revue les avancées avec le plus grand nombre de reproductions dans l’histoire de la plateforme vidéo. Découvrez quel film est en tête du classement !

Les bandes-annonces de films sont l’une des pièces fondamentales lors de la sortie d’un film, car elles nous donnent un petit échantillon de ce que nous verrons une fois que nous entrerons dans les salles. Au cours des dernières décennies, avec les réseaux sociaux impliqués, les grandes sociétés de production décident d’y publier ces avancées, choisissant Youtube comme lieu privilégié. En guise de critique, nous vous apportons ici une liste des avancées les plus vues dans l’histoire de la plate-forme jusqu’à aujourd’hui, où vous trouverez un modèle commun : Disney.

+ Les 7 bandes-annonces les plus vues sur YouTube

7) Congelé 2

La suite du film de 2013 a publié sa première bande-annonce le 11 juin 2019, suscitant une réponse rapide des utilisateurs de YouTube. L’histoire d’Anna, Elsa et Olaf est devenue l’une des préférées des fans de Disney au cours de la dernière décennie. A ce jour, il a 98 922 211 millions de vues.

6) Avengers : guerre à l’infini

L’univers cinématographique Marvel a confirmé en 2014 que la saga Infinity se terminerait en deux parties. Le premier s’appelait Infinity War, où les fans savent déjà ce qui s’est passé, mais à l’époque tout était un mystère complet. Cette deuxième avance obtenue 102 481 270 millions de vues jusqu’à aujourd’hui. Spoiler : ce ne sera pas la seule fois où ce film apparaîtra sur la liste.

5) Avengers : Fin de partie

La deuxième partie de la fin du MCU s’appelait Endgame, où nos super-héros nous ont livré une dernière et épique bataille contre Thanos. La première bande-annonce est sortie le 7 décembre 2018, quelques mois avant sa première mondiale. Jusqu’à présent, il a 104 520 223 millions de vues.

4) Star Wars : Le Réveil de la Force

Lorsque Disney a acquis les droits de Lucasfilm et qu’une nouvelle trilogie a été annoncée, les fans de Star Wars ont été ravis du retour de l’une des sagas les plus populaires de l’histoire du cinéma. Ce qui a commencé en 1977 a culminé en 2019 avec l’histoire de la famille Skywalker, mais la trilogie finale a commencé avec Le Réveil de la Force. Après plusieurs teasers, la bande-annonce complète a été publiée le 19 octobre 2015 et à ce jour, elle a 107 664 748 millions de vues.

3) Avengers : Fin de partie

On revient sur le dernier chapitre des Avengers, mais cette fois avec un dernier trailer publié le 14 mars 2019. C’est sans doute l’un des plus tristes du MCU, puisqu’il montre les grandes pertes d’Infinity War et de ses proches. celui de chacun des super-héros. A l’heure actuelle il a 145 993 044 millions de vues.

2) Les Indestructibles 2

Pixar a choqué le monde en annonçant la suite de l’un de ses projets les plus appréciés : Les Indestructibles. Le premier film de 2004 se termine avec les portes ouvertes pour une suite, mais il a fallu 14 ans pour voir le suivant. Sa bande-annonce complète est sortie le 13 avril 2018 et il conserve sa deuxième place avec 153,508,797 millions de fois ils l’ont joué.

1) Avengers : guerre à l’infini

Sans surprise, Avengers est en tête du classement avec Infinity War et un aperçu très attendu par les fans. On a là une curiosité intéressante, puisque l’on retrouve des scènes qui finalement n’ont pas eu lieu dans le film final. Cette bande-annonce a été partagée le 29 novembre 2017 et est la plus jouée de l’histoire de YouTube avec un chiffre inatteignable : 249 282 452 millions de vues.