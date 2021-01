Louis Partridge d’Enola Holmes dans le rôle de Sid Vicious dans la mini-série des Sex Pistols

Comme nous le savons déjà, 2020 n’a pas été l’une des meilleures années pour le cinéma, mais certaines productions se sont démarquées lors de leur sortie via divers services de streaming, et l’un de ces cas est celui de «Enola Holmes». Le film Netflix avec Millie Bobby Brown a été un véritable succès pour la plate-forme, mais non seulement il nous a raconté une histoire que des milliers de fans ont adorée, mais il nous a également présenté un acteur pas si connu qui a gagné en popularité.

On parle de Louis Partridge, Acteur de 17 ans né à Londres, Royaume-Uni. Le jeune homme est devenu une icône du long métrage, au-dessus d’une autre grande figure comme Henry Cavill, protagoniste de la série «The Witcher». Il a provoqué une telle sensation que cela se reflète sur son compte Instagram: est passé de 250 000 abonnés à 6,9 millions aujourd’hui. Son talent l’a amené à être considéré pour un nouveau projet par la main de FX.

La prochaine chose que nous verrons de Partridge à l’écran sera une mini-série du groupe Sex Pistols, par le réalisateur Danny Boyle (Trainspotting, Who Wants to Be a Millionaire, Hier), où jouera Sid Vicious. Le programme comprendra six épisodes et sera basé sur les mémoires publiés en 2018 par le guitariste Steve Jones, Lonely Boy: Contes d’un pistolet sexuel.







La fiction est déjà sortie et la production devrait débuter le 7 mars. Outre les jeunes Louise, ‘Pistolet’ sera la vedette Toby Wallace (Steve Jones), Anson Boon (John Lydon), Jacob slater (Paul Cook), Fabien Frankel (Glen Matlock), Dylan Llewellyn (Wally Nightgale), Chandler de Sydney (Chrissie Hynde), Emma appleton (Nancy Spungen) et Maisie Williams (Jordanie), star de «Game of Thrones».

Le directeur Boyle Il a parlé du groupe et du projet: « C’est le moment où la société et la culture britanniques ont changé pour toujours. C’est le point de détonation de la culture de rue britannique. ». Ajoutée: « Imaginez entrer dans le monde de The Crown et Downton Abbey avec vos pairs et crier leurs chansons et leur fureur à tout ce qu’ils représentent ».