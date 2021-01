Le Colisée de Fortnite sera bientôt inondé d’eau, selon des rumeurs

Une fois de plus le Colisée Colossal of Fortnite Season 5 (Zero Point) revient être au centre des fuites et des rumeurs les plus chaudes. Selon les enquêtes des mineurs de données, c’est-à-dire des utilisateurs qui étudient les codes du jeu pour découvrir de futures nouvelles, l’arène emblématique de Fortnite sera touchée par l’un des changements les plus spectaculaires dans l’histoire de la bataille royale d’Epic Games. Mais allons-y dans l’ordre: la nouvelle saison de Fortnite a introduit un grand nombre de nouveaux points d’intérêt, la plupart liés aux différents personnages contenus dans le Zero Point Battle Pass. Parmi ceux-ci, il y a aussi un gladiateur romain, qui réside directement dans le Colisée Colisée. S’inspirant des vraies arènes du passé, celle de Fortnite changera régulièrement la structure du champ de bataille, dans le but de relancer le combat pour les joueurs et joueurs les plus exigeants. Ces variations incluent l’intrusion de gigantesques animaux en bois, de wagons dispersés, de toits, etc.

Mais ce n’est pas tout. Au cours des dernières semaines, un mineur de données Fortnite nommé Mang0e a publié ses conclusions sur Twitter concernant la rénovation à venir du Colisée. Selon Mang0e, l’arène sera inondée d’eau, et contiendra deux grands navires flottants. En s’appuyant sur les images publiées par le data-miner, il ne semble pas y avoir de marge de manœuvre suffisante pour gouverner les navires, compte tenu de la présence de plusieurs ponts en bois, également flottants. Aussi spectaculaire et surprenante que cela fût, l’inondation des arènes était une pratique courante dans le passé, et on l’appelait naumachie, un terme d’origine grecque également utilisé par les anciens Romains pour signifier «combat naval».

Cette rumeur liée au Colisée a reçu Colossal bonne rétroaction de la communauté. Au cours des années précédentes, Epic Games a habitué ses utilisateurs à des surprises constantes et à des changements de carte, un aspect qui manque dans la saison 5 actuelle. Compte tenu de la perte progressive d’intérêt pour le Colisée, le soutenir avec des défis passionnants peut être une incitation à en faire un nouveau. des sections les plus intéressantes de la carte. Bien que l’actualité soit intéressante pour de nombreux utilisateurs, il est bon de se rappeler que c’est une rumeur, il est donc préférable d’attendre la confirmation officielle de l’équipe de développement avant de parler de la renaissance du Fortnite Colosseum.