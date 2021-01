Abarth 595. «Pocket Rocket» entre en 2021 avec une autonomie renouvelée

Après 2020, le Abarth 595 ayant vu arriver deux versions spéciales – la 595 Monster Energy Yamaha et la 595 ScorpioneOro -, en 2021 la petite fusée de poche transalpino voit la gamme mise à jour, avec de nouvelles couleurs, matériaux, détails stylistiques et technologie.

Cependant, il reste des choses qui restent, comme la multiplication de la gamme en quatre variantes: 595, Turismo, Competizione et Esseesse. Le cœur du petit Abarth n’a pas changé non plus; c’est aussi le 1.4 T-Jet avec trois niveaux de puissance: 145 ch dans la version 595, 165 ch dans Turismo et 180 ch dans les variantes Competizione et Esseesse.

Le 1.4 T-Jet est associé à une boîte de vitesses manuelle et est disponible en option avec une transmission séquentielle robotique. La turbine Garrett GT1446, le différentiel autobloquant mécanique, les amortisseurs Koni FSD et les freins Brembo avec étriers fixes en aluminium sont exclusifs aux versions Competizione et Esseesse.

De gauche à droite: 595 Esseesse, 595 Competizione et 595C Turismo

La gamme renouvelée de l’Abarth 595 est livrée en standard avec le système d’infodivertissement UConnect, accessible via un écran tactile de 7 ″ et qui dispose désormais d’une nouvelle interface d’ouverture et de fermeture. En option, nous pouvons également disposer de la navigation par satellite et des systèmes Apple CarPlay et Android Auto.

Également en option, le système audio BeatsAudio ™ est disponible avec une puissance de sortie totale de 480 W, amplificateur numérique à huit canaux. Il se compose de deux tweeters à dôme situés sur les montants avant, de deux midwoofers de 165 mm sur les portes avant, de deux haut-parleurs large bande de 165 mm sur les panneaux arrière et d’un subwoofer de 200 mm placé au centre du compartiment de la roue de secours, dans le coffre à bagages. .

L’intérieur de l’Abarth 595 dispose désormais d’un nouveau sélecteur pour le mode Sport qui s’appelle désormais «mode Scorpion». Lorsqu’il est sélectionné, ce mode de conduite affecte la sortie de couple, la régulation de la direction électrique et la sensibilité de la pédale d’accélérateur.

Abarth 595C: tourisme

En spécifiant par version, la mise à jour 595 Tourisme a maintenant des sièges en cuir rénovés et exclusifs, disponibles en plusieurs couleurs, y compris un nouveau casque marron.

O 595 Competizione gagne une nouvelle couleur mate appelée Blue Rally, inspirée de la Fiat 131 Rally des années 70 et de nouvelles jantes 17 ″ inspirées de la «Deltona» (Lancia Delta HF Integrale) des années 90. Il existe également une décoration extérieure spécifique, plus sportive, qui est disponible en combinaison avec le nouveau Blue Rally ou le Black Scorpione. À l’intérieur, le tableau de bord est recouvert d’Alcantara, il y a de nouveaux sièges en cuir et le levier de boîte de vitesses est en fibre de carbone.

Abarth 595 Competizione

Enfin, en haut de gamme, la 595 Esseesse, on trouve de nouveaux embouts en titane pour le système d’échappement Akrapovič.