Gucci Mane se moque de l’ami mort de Jeezy avant « Verzuz »

Gucci Mane revient lentement à ses anciennes habitudes avant le « Verzuz » de jeudi contre Jeezy.

Dans une tournure plutôt inattendue des événements, Gucci Mane a accepté d’affronter Jeezyin person pour la première de la saison 2 de Verzuz. Cela vient après que Gucci Mane a non seulement « refusé respectueusement », mais a également demandé 1 million de dollars pour participer à l’un de ces Verzuz batailles. Eh bien, ça descend et honnêtement, ça va sûrement devenir moche parce que les choses deviennent déjà moche. Au cœur de leur querelle se trouve le meurtre de Pookie Loc, un artiste signé au label Jeezy CTE qui a été abattu par Gucci Mane dans un acte de légitime défense. Après que Jeezy ait publiquement placé une récompense de 10 000 € pour la chaîne de Gucci, Loc aurait tenté une invasion de domicile et un vol au domicile de Gucci Mane. Comme le dit la légende, Gucci Mane a enterré le corps de Pookie Loc derrière un collège à Decatur, ce qui a finalement motivé la délivrance d’un mandat d’arrêt contre lui. Et tandis que Gucci a battu l’affaire, il continue de narguer Jeezy à propos de la mort de son ami. Plus tôt cette année, Gucci a partagé un mème d’une reconstitution de la fusillade qui a conduit à la mort de Pookie Loc.

Jeezy et Gucci ont continué à se lancer de légers coups l’un sur l’autre au cours des derniers jours pour créer le battage médiatique pour la performance. Le dernier plan de la fin de Gucci est moins ludique et beaucoup plus révélateur de la direction que cela pourrait conduire. Quelques jours à peine avant qu’ils ne soient censés s’affronter, Gucci Mane l’a de nouveau évoqué en référence à son morceau (non) -diss, « Truth ».

« Va creuser ta patna n *** a je parie qu’il ne peut pas dire de la merde,« Le meme lit avec une prédiction de la réaction de Jeezy. On dirait que le vieux Gucci Mane est en train de remonter sous nos yeux.

A quel moment pensez-vous que Gucci Mane jouera « Truth » pendant son set?