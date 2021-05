Qui est Alyssa Scott? Modèle enceinte du 7e enfant de Nick Cannon

Harman Kardon Enceinte HARMAN KARDON Go Play mini blan

À la fois élégante et polyvalente, l'enceinte HARMAN Go + Play blanche est l'accessoire qu'il vous faut pour profiter de votre musique sous toutes ses formes. Ses finitions travaillées et sa connexion sans fil en font un modèle qui s'intègre dans n'importe quel intérieur, et qui s'adapte à toutes les situations. Grâce à cette enceinte, vous écouterez vos titres favoris durant des heures. Un objet élégant et résistant pour des heures d'écoute Cette enceinte HARMAN ne passe pas inaperçue. Elle dévoile un design élégant et des matériaux de qualité supérieure. Avec sa finition en tissu et sa poignée en inox, rien n'est laissé au hasard. Elle apporte une touche sophistiquée à votre intérieur, et s'intègre facilement dans n'importe quelle décoration. Ce modèle Go + Play vous fait profiter d'une autonomie allant jusqu'à 8 heures. Elle peut même recharger vos smartphones et tablettes grâce à un port USB. Lorsque sa batterie est au plus bas, il vous suffit de la brancher au secteur. Une enceinte connectée pour une multitude de possibilités Avec cette enceinte HARMAN Go + Play, vous pouvez profiter de la musique de votre smartphone en le connectant grâce au Bluetooth. Vous pouvez même connecter jusqu'à 3 appareils en même temps, pour partager, à tour de rôle avec vos amis, vos titres favoris. C'est une nouvelle expérience musicale que vous pouvez découvrir avec ce modèle. Si un de vos proches possède une enceinte comme celle-là, dotée de la fonction Wireless Dual Sound Harman Kardon, vous pouvez alors les connecter pour une i