L’un des Galaxy A les plus populaires reçoit la mise à jour Android de février

Cette nouvelle mise à jour de sécurité arrive déjà sur le Samsung Galaxy A72 en Inde avec la version du firmware A725FXXS5CWB2.

Le Samsung Galaxy A72 dans ses quatre coloris disponibles

Un mois de plus, Samsung est le premier constructeur à déployer le dernier patch de sécurité Android dans ses meilleurs terminaux, à la fois haut de gamme et milieu de gamme et une bonne preuve en est qu’un total de 10 terminaux Galaxy ont déjà reçu la dernière mise à jour Android.

Mais comme le rythme des mises à jour au sein de l’entreprise coréenne est constant, nous venons d’apprendre, grâce à SamMobile, que Samsung a déjà commencé à sortir la mise à jour Android de février 2023 sur un autre de ses Galaxy A les plus connusle Samsung Galaxy A72.

Le Samsung Galaxy A72 est mis à jour avec le correctif de sécurité de février 2023

La mise à jour Android de février 2023 arrive déjà sur le Samsung Galaxy A72 en Inde avec version du micrologiciel A725FXXS5CWB2 et il devrait atteindre le reste des marchés dans les semaines à venir.

Cette nouvelle mise à jour inclut le correctif de sécurité de février 2023, qui corrige un total de 54 problèmes de sécurité, dont 48 ont été résolus par Google et les 6 restants par la firme coréenne. De même, sur ces 6 derniers réparés par Samsung, deux d’entre eux ont été marqués comme étant de gravité élevée et les quatre autres comme de gravité modérée.

Cette dernière mise à jour n’inclut pas One UI 5.1, mais est toujours basé sur One UI 5.0les propriétaires de cet appareil devront donc attendre pour recevoir la dernière version de la couche de personnalisation de Samsung.

Le Samsung Galaxy A72 est sorti il ​​​​y a presque trois ans, en mars 2021, avec Android 11 à bordil a récemment été mis à jour vers Android 13 avec One UI 5.0 et on s’attend à ce que recevez Android 14 cette année.

Une fois cette mise à jour disponible dans le monde entier, vous pourrez mettre à jour votre Galaxy A72 vers sa dernière version en accédant à la section Mise à jour logicielle et en cliquant sur le bouton Télécharger et installer.

